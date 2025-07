Suspeito de cometer 2 estupros em menos de 24 horas é preso no litoral

Um homem de 44 anos foi preso suspeito de cometer dois estupros em menos de 24 horas contra duas mulheres diferentes em Cubatão, no litoral de São Paulo. Ambas foram ameaçadas com uma arma de fogo e obrigadas a entrar no carro do criminoso.

A prisão, realizada na terça-feira (1º/7), se deu com a identificação do veículo utilizado nos dois crimes.

O suspeito foi abordado no estacionamento da empresa onde trabalha ao final do expediente e conduzido à unidade policial para adoção das providências legais. Depois, foi encaminhado a uma prisão.

Dois estupros em menos de 24 horas:

O primeiro crime aconteceu durante a noite do dia 26 de junho, na Rua Albertina Couto, no bairro Jardim Nossa Senhora de Fátima.

A segunda mulher foi abordada na tarde de 27 de junho, na Rua Almirante Barroso.

Além da prática do ato sexual não consentido, o criminoso roubou bens das vítimas.

Durante o cumprimento da prisão do homem, diversos objetos de interesse para a investigação foram recolhidos tanto no interior da empresa quanto na posse do suspeito. O carro dele foi apreendido e encaminhado à perícia.

Os policiais civis da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Cubatão contaram com o apoio de agentes da Delegacia Seccional de Santos, da Delegacia Sede e do 1º Distrito Policial de Cubatão (Deinter 6).