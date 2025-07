Susto e recuperação! MC Livinho mostra ferimentos e fala em alta após acidente

MC Livinho levou um baita susto na manhã de terça-feira (29/7) ao sofrer um acidente de trânsito. Após ser internado na UTI para observação, o cantor usou os stories do Instagram para contar os detalhes da queda, mostrou os machucados e revelou sua previsão de alta.

Na publicação, ele rebateu as afirmações de que não teria sido grave: “Tá suave, não foi nada demais não, né? Caí 8h da manhã, cheguei no hospital às 11h e tô aqui até 10h da noite ainda. Provavelmente, só vou embora quinta-feira (31/7), se eu for. O pai é forte”, garantiu.

Os ferimentos e o desabafo do cantor

Em seguida, ele mostrou os ferimentos: “Tá vendo isso aqui [mostrando um machucado na perna]? Parece nada, né? Machucado, tranquilinho que dá pra ir pra casa de boa, Mas estou na UTI por quê? O nosso pulmão é uma esponja e por fora tem uma capa. O que aconteceu? O pulmão criou hematomas por causa da queda e da batida. E, além disso, houve perfuração”, disse, antes de completar:

“Perfurou o pulmão. Então, ele incha quando a gente respira e desincha quando a gente solta o ar. O que aconteceu? É como um pneu furado. Se continuar andando com um carro com um pneu furado o que vai acontecer? Vai aumentar o buraco, a passagem de ar, e vai chegar uma hora que vai muchar tudo. O que acontece? Vai de arrasta [morre]”, pontuou.

Em seus stories, o artista relatou que estava a caminho de um compromisso quando foi vítima de um acidente provocado pela “falta de prudência de um motorista”. Ele detalhou: “Fui derrubado, depois ele [motorista] me ajudou, deitei na calçada e comecei a sangrar. Chegou [o corpo de] bombeiros, prestaram socorro e a ambulância me trouxe para o hospital”.

Livinho passou por tomografia e radiografia, foi internado na UTI e teve um pulmão perfurado. “Tiro disso a lição de que Deus é maravilhoso, é mil grau, me deu a oportunidade de viver, cuidar do meu filho, da minha família”, afirmou.

E desabafou: “O mais preocupante foi na hora que eu cheguei dentro da ambulância, olhei para o teto e comecei a ver aquela luz ficar muito forte, minha vista escurecendo, minha pressão baixando, o calafrio subindo, o frio me dominando de um jeito. A voz dos meus familiares ali dentro distante. Aí eu comecei a me despedir. Falei: ‘Eu estou partindo’. Deus abençoe, eu amo vocês. Perdoem por tudo. Eu amo vocês. Perdoem. Deus, me receba de braços abertos’. Tive uma conversa com Deus. Mas não era no momento, mas pensei que era”, declarou.

No laudo médico divulgado pelo cantor, constam suturas na mão direita, internamento na UTI sob cuidados do setor de cirurgia torácica e a presença de focos discretos de enfisema na região esternoclavicular.

Shows cancelados

Em nota, a produtora em que o artista trabalha, GR6, afirmou que, por conta do acidente, os shows da turnê internacional que Livinho realizaria em Portugal nesta semana foram remarcados. Outros dois shows foram cancelados. A empresa ainda afirmou que o cantor está sendo acompanhado por uma equipe médica especializada e que o quadro dele é estável, com ele consciente.

Fonte: Redes sociais do MC Livinho/GR6

Redigido por ContilNet.