Terceira noite da Expoacre tem Zezé Di Camargo e Luciano, rodeio cancelado e mais; FOTOS

E a terceira noite de Expoacre 2025 chegou ao fim, nesta segunda-feira (28). Com uma chuva que causou pontos de alagação em muitos lugares, o principal nome da noite foi a dupla Zezé Di Camargo e Luciano. Outro destaque da noite foi a abertura do rodeio.

Em áreas próximas à arena de shows e ao estacionamento, o acúmulo de água gerou transtornos e obrigou o público a improvisar para conseguir caminhar. Algumas tendas menores também foram afetadas, com registros de goteiras e poças ao redor.

Os dois filhos de Francisco se apresentaram para milhares de acreanos. Mas antes, o rodeio apresentou um show pirotécnico que abriria a competição, contudo teve que ser cancelado.

Outros eventos da noite incluíram o lançamento do projeto Efeito Furacão do Sebrae e a apresentação do projeto Campo do Futuro.

