Traficante que usava banca de ambulante como fachada para vender drogas é preso no interior do Acre

Uma operação integrada das polícias Civil e Militar do Acre prendeu um homem suspeito de tráfico de drogas na cidade de Marechal Thaumaturgo, interior do estado, na tarde de sexta-feira (11). A prisão ocorreu após o suspeito arremessar um objeto pela janela ao perceber a aproximação das equipes policiais.

O comportamento levantou suspeitas, e os agentes decidiram cercar o imóvel. Durante a verificação, foi constatado que o material jogado se tratava de cocaína. Uma busca na residência resultou na apreensão de mais porções da droga, dinheiro em espécie, uma balança de precisão, cigarros contrabandeados, além de um veículo e um motor de barco.

De acordo com o delegado Marcílio Laurentino, responsável pela operação, o homem já vinha sendo investigado por tráfico. Ele usava uma banca de ambulante no centro da cidade como fachada para comercializar entorpecentes. Com o reforço policial no município, o suspeito abandonou o ponto e passou a operar a partir de casa.

Ainda segundo o delegado, o preso responde a três processos na comarca de Cruzeiro do Sul, entre eles, um por homicídio. Em depoimento, ele teria confessado que comercializava drogas há cerca de dois meses para pagar dívidas e que desembolsava R$ 150 por semana a uma facção criminosa para poder vender na região.

O homem foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e deve passar por audiência de custódia nos próximos dias. A operação integra as ações de combate ao crime organizado, mesmo em áreas de difícil acesso, como o município de Marechal Thaumaturgo, localizado na região do Alto Juruá.