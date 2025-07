Turismo abre inscrições para coexpositores em estande institucional da Expoacre 2025

A Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo (Sete) divulgou, nesta terça-feira, 8, um formulário para prestadores de serviços turísticos interessados em ser coexpositores no estande institucional da secretaria na Expoacre. O objetivo é promover o turismo acreano e dar visibilidade aos produtos e experiências turísticas no estado para os visitantes da 50ª edição da feira, que será realizada em Rio Branco, entre 26 de julho e 3 de agosto.

Para manifestar interesse, os prestadores de serviços turísticos devem estar regularmente habilitados no Cadastro de Prestador de Serviços Turísticos (Cadastur) e preencher o formulário disponível no link: http://bit.ly/turismonaexpoacre.

Neste ano, membros do trade turístico acreano estiveram presentes no estande da Secretaria de Turismo e Empreendedorismo, na 20ª edição da Expoacre Juruá, em Cruzeiro do Sul, e o mesmo deve acontecer em Rio Branco, com o objetivo de fomentar os destinos turísticos do Acre, explica o titular da pasta, Marcelo Messias. “O turismo é feito a muitas mãos. Por isso, é fundamental que os prestadores de serviços do setor, regularmente cadastrados no Cadastur, estejam próximos, destacando o que há de melhor em nosso estado, no estande do turismo do Acre, na Expoacre 2025”, enfatizou o secretário.

A partir da manifestação de interesse, segundo o diretor de Turismo da Sete, Jackson Viana, a secretaria fará a organização da escala dos prestadores de serviços que estarão presentes durante as nove noites da feira. “O requisito principal será a seleção de expositores que divulguem produtos ou comercializem atrativos turísticos dentro do estado do Acre. Estamos abertos a todos os tipos de prestadores de serviços turísticos, especialmente agências de viagens, meios de transporte, meios de hospedagem, entre outros”, destacou.

Na 50ª edição da Expoacre, em Rio Branco, a Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo apresentará estande com breve história das edições da feira, além de contar com a presença do trade turístico e apresentação de destinos do Acre. Com informações da Agência de Notícias do Acre.