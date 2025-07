Últimos ingressos para camarote e espaço prime do show da dupla Matheus & Kauan na Expoacre 2025 estão à venda

A tão aguardada quinta noite da Expoacre 2025 promete ser inesquecível com o show da dupla sertaneja Matheus & Kauan, que se apresenta nesta quarta-feira (30), no palco principal da maior feira de exposições do Acre.

Com o clima de festa pelos 50 anos da Expoacre, a organização reforça que ainda restam as últimas unidades dos ingressos para o Espaço Prime Exclusive e o Camarote Empresarial, ambos com open bar e open food. No Prime, os ingressos custam R$ 400, com direito a cerveja, água, refrigerante, drinks, gin, vodka, whisky e comidas como arroz carreteiro, caldinho de tucupi com jambu e salgadinhos variados. Já o Combo Empresarial, que inclui dois camarotes, sai por R$ 7.000.

FIQUE POR DENTRO: Expoacre 2025 libera mais 4 mil ingressos para shows de Jorge & Mateus e Matheus & Kauan

Os ingressos podem ser adquiridos nos pontos de venda físicos como Mary Bijoux, Casa da Sogra, Via Verde Shopping e Pão de Queijo – Loja Matriz, ou de forma online pela Bilheteria Digital.

Mais informações podem ser obtidas pelos números (68) 99203-1535 e (68) 99929-4776.