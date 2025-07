União e planos! Gabigol e Rafaella Santos moram juntos e preparam casamento

Gabriel Barbosa, o Gabigol, atacante do Cruzeiro, e Rafaella Santos, irmã do jogador Neymar, iniciaram vida conjunta na mansão do atleta em Belo Horizonte (MG). A mudança ocorreu nesta quarta-feira (30/7), após um breve período de separação.

Em entrevista ao programa TV Fama no dia 4 de julho, durante um show da dupla Henrique e Juliano, Rafaella revelou: “Quero muito ser mamãe. Quem sabe no ano que vem, já está na agenda!”. O desejo de constituir família alinha-se com as aspirações de Gabigol, que sempre manifestou o sonho de se tornar pai antes dos 30 anos. O jogador completará 29 anos no próximo mês.

Leia a reportagem completa no Famosos e Celebridades

Fonte: TV Fama/Famosos e Celebridades

Redigido por ContilNet.