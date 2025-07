Vacas da raça Sindi se destacam na Arena de Julgamento da Expoacre 2025

A Arena de Julgamento de zebuínos da Expoacre 2025 consagrou o pecuarista Valmir Ribeiro como um dos grandes nomes da competição deste ano. Com três vacas da raça Sindi entre as melhores colocadas, ele levou os títulos de Grande Campeã, Grande Campeã Reservada e Terceira Melhor Fêmea da raça.

Valmir Ribeiro, que participa da exposição há mais de 15 anos, credita o reconhecimento ao esforço contínuo na seleção genética e no manejo dos animais.

“Desde 1992 eu participo deste concurso. Estou sempre renovando o meu plantel, sempre trazendo boas genéticas para o estado do Acre. Vai ganhando quem cuida mais da genética, das cocheiras, quem trata melhor os animais”, afirma.

O criador destaca que esse trabalho tem elevado o patamar da pecuária local.

“Hoje o nosso estado do Acre está em média de igualdade com qualquer outro estado do Brasil em termos de genética do gado zebuíno. É trabalho mesmo, a gente trabalha muito”, concluiu Valmir, em nome da Agrocio Agropecuária, Agrotepe e Agrovespa, parceiros da conquista.

Veja o vídeo e confira a galeria:

O campeonato também julga touros da raça Sindi, além de vacas e touros da raça Nelore. Além de Valmir Ribeiro, outros pecuaristas conhecidos do estado do Acre também participam do concurso, a exemplo, Fernando Zamora, que também detém diversos títulos na disputa.

Confira a galeria: