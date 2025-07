Vídeo de motociclista deslizando sobre águas de represa em alta velocidade viraliza na Web

O vídeo de um motociclista conhecido por divulgar atos de acrobacias e adrenalina no veículo nas redes sociais viralizou neste domingo (13), ao mostrar sua travessia em uma represa deslizando sobre as águas em alta velocidade.

O atochamou a atenção da Web por parecer impossível, mas só foi feito devido a pneus apropriados e terreno raso, permitindo que o feito acontecesse.

De acordo com o amigo do motociclista, Luan Moura, que moram em São Félix do Xingu, no Pará, embora o alto risco, tudo foi feito com muito controle e cuidados, com diversas preparações também expostas nas redes e auxílio de várias pessoas.

A publicação possui mais de 1 milhão de visualizações na internet e diversos comentários. “Será que isso é verdade?”, questionou um internauta. Já outro afirmou “Eu sou acredito vendo, eu vendo”.

Veja o vídeo: