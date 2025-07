Vídeo mostra homicídio no Amazonas; assassino foi preso ao tentar se esconder no Acre

Um vídeo obtido com exclusividade pelo portal ContilNet mostra cenas de um homicídio cometido por Maycon Alves Bezerra, 30 anos, no município de Boca do Acre (Amazonas). Nas imagens, ele aparece encapuzado com uma faca em punho. Em determinado momento, atinge a vítima e depois sai andando tranquilamente do local.

Após consumar os fatos, Maycon fugiu de Boca do Acre e foi capturado na última sexta-feira (4) pela Polícia Militar de Sena Madureira. Segundo informações, ele responde por dois homicídios.

PRISÃO EM SENA MADUREIRA OCORREU NO BAIRRO DA VITÓRIA

Em Sena Madureira, Maycon Alves Bezerra estava escondido em uma casa que fica na Rua Antônio Soares, bairro da Vitória. A PM localizou o endereço e logrou êxito na ação.

Ao notar a aproximação da guarnição policial, o criminoso tentou empreender fuga, pelos fundos do quintal e, em ato contínuo, se escondeu em um banheiro. Os PMs verbalizaram para ele sair do banheiro e a ordem foi acatada. Preso, ele foi encaminhado para a Unidade de Segurança Pública para os procedimentos de praxe.

Em Boca do Acre, sua cidade de origem, havia um cartaz de “procurado” com a imagem do referido indivíduo, amplamente divulgado pelas forças policiais e pela mídia.

De Sena Madureira, Maycon deverá ser transferido para a comarca de Boca do Acre, onde será julgado posteriormente.