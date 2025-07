VÍDEO: “tornado” arranca telhado de residência em bairro de Rio Branco e assusta moradores

Um vídeo enviado por um morador à redação do ContilNet mostra os estragos causados por uma forte ventania, inicialmente descrito como um “tornado”, arrancou o telhado de um imóvel na Rua Edmundo Pinto, no conjunto Oscar Passos, em Rio Branco, na tarde desta quarta-feira (16).

O morador que registrou o momento se refere ao fenômeno como um tornado, no entanto, por não ter a ocorrência desse fenômeno na região, acredita-se que trata-se de um redemoinho de vento, comum em dias de calor intenso e mudança repentina nas condições climáticas.

Apesar do susto e dos danos materiais, não houve registro de feridos. A estrutura do telhado ficou completamente destruída, e parte dela pode ser vista caída sobre a rua, obstruindo parte da via.

Redemoinhos como esse, embora rápidos e localizados, podem causar prejuízos significativos.