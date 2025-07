Zezé Di Camargo volta ao Acre nesta segunda e fã revive memória de show em Sena Madureira

O cantor Zezé Di Camargo, da dupla Zezé Di Camargo e Luciano, retorna ao Acre nesta segunda-feira (28) para uma apresentação especial na terceira noite da Expoacre 2025. Mas, para além da fama e do sucesso nacional, a relação de Zezé com o estado é antiga e carregada de histórias marcantes, como em Sena Madureira, onde se apresentou antes mesmo de estourar nas rádios do país.

O ex-vereador Ronaldo Queiróz é um dos personagens dessa trajetória e relembra com emoção os momentos vividos ao lado do artista. “Eu não só tirei foto com ele, como fui o empresário dele em dois shows em Sena”, contou. Segundo Ronaldo, o primeiro contato com Zezé aconteceu quando ele ainda estava no início da carreira e integrava uma dupla pouco conhecida. “Como a gente só conhecia ele, preferi contratar somente o Zezé”, disse.

Zezé viajou de São Paulo diretamente para Sena Madureira, numa época em que a estrada era pura poeira. “Fui buscá-lo de Toyota, foi uma viagem horrível. Ele ficou três dias conosco, andei a cidade toda com ele na minha moto”, relembra Ronaldo, destacando o almoço especial na casa do então prefeito Ulisses Modesto, com amigos e fãs.

FIQUE POR DENTRO: Atração da Expoacre, Zezé Di Camargo fez show na Praia da Base na década de 80; ASSISTA

A apresentação aconteceu no Municipal Yaco Club e reuniu cerca de 500 pessoas. “Ele não levou banda, veio só com um acompanhante e uma fita cassete. O show foi no playback mesmo”, contou. Ao lado de artistas locais como Dean, J. Alves e Atalício, Zezé mostrou seu talento e encantou o público.

Ronaldo ainda guarda na memória um gesto especial: “Fiz ele cantar ‘O mais importante é o verdadeiro amor’, do Márcio Greick, e oferecer para minha namorada, que hoje é minha esposa, Jô Braga”.

Apesar do reconhecimento nacional, Ronaldo destaca que o momento vivido em 1990 teve valor sentimental: “Dizer que ganhei dinheiro com a ida dele lá seria mentira. Mas tive o privilégio de apostar em alguém que se tornou um dos maiores nomes da música sertaneja”. O reencontro entre os dois quase aconteceu anos depois, mas um acidente impediu Ronaldo e seu irmão Chokito de chegarem ao local combinado. Agora, com a nova passagem de Zezé pelo estado, a esperança de reviver esse encontro permanece viva.