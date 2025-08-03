3ª Corrida do Bem arrecada 1,8 toneladas de alimentos e reúne 600 corredores em Rio Branco

No último domingo, 24 de agosto, a Igreja Nova Aliança Church, em parceria com a Associação Longão Elite, realizou a 3ª edição da Corrida do Bem, consolidando-se como um dos principais eventos que unem esporte e solidariedade na capital acreana.

A largada ocorreu às 5h da manhã, com a participação de 600 corredores inscritos. Diferente de outros eventos, a Corrida do Bem não cobra taxa de inscrição: cada atleta garante sua participação ao doar 3 kg de alimentos não perecíveis e contribuir com o café compartilhado no dia da corrida, promovendo um forte sentimento de comunidade entre os participantes.

Com essa dinâmica, a organização alcançou a expectativa de arrecadação de 1,8 toneladas de alimentos, que serão destinados a famílias atendidas pelo Projeto Purus, iniciativa social que apoia comunidades em situação de vulnerabilidade.

O evento também contou com a presença e o apoio do Corpo de Bombeiros, que esteve ao lado dos corredores garantindo segurança e suporte durante todo o percurso.

> “Nossa intenção é promover ações que casem a prática esportiva com a solidariedade. A Corrida do Bem nasceu para mostrar que correr pode ser muito mais do que saúde: pode ser também uma forma de transformar vidas”, destacou Fernando Magri, Pastor da Igreja Nova Aliança.

“A Corrida do Bem é um dos eventos do nosso calendário e a parceria com a Igreja Nova Aliança Church demonstra o quão visionários são seus pastores, que Promovem a saúde e solidariedade em um só evento. E é lindo vê que o número de fiéis da.igreja tem aumentado a sua participação. Essa parceria é sucesso total!”

Destacou Luc Lima, presidente da Associação Longão Elite

A 3ª Corrida do Bem foi considerada um sucesso total, reforçando o papel da Igreja Nova Aliança Church e da Associação Longão Elite na promoção de atividades que unem fé, esporte e solidariedade em benefício da comunidade acreana.