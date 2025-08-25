45 mil famílias no Acre ainda queimam lixo em casa, aponta levantamento do IBGE

Uma pesquisa recente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revelou que 45 mil domicílios no Acre, o equivalente a 14% do total de residências, ainda recorrem à queima de lixo. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad), divulgada na semana passada.

A coleta regular de lixo atende 68% das 319.321 residências do estado, cobrindo todos os 22 municípios. No entanto, a prática de queimar resíduos domésticos persiste, principalmente em áreas urbanas periféricas e comunidades rurais da Amazônia. Fatores como a falta de coleta regular, a infraestrutura precária e hábitos culturais contribuem para a continuidade dessa prática.

Especialistas alertam que a queima de lixo é uma prática perigosa, pois polui o ar e pode causar problemas respiratórios, especialmente em crianças e idosos. Além disso, a ação aumenta o risco de incêndios urbanos e florestais, pondo em perigo a segurança dos moradores e do meio ambiente.