Acisa lança prêmio em homenagem a Rodrigo Pires para reconhecer talentos do empreendedorismo acreano

A premiação tem como objetivo valorizar e reconhecer os empreendedores acreanos que contribuem para o desenvolvimento econômico e social do estado, estimulando a inovação, a criatividade e o associativismo

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

A Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa), em parceria com o Conselho do Jovem Empreendedor (Conjove), lançou oficialmente o Prêmio Rodrigo Pires de Empreendedorismo, em homenagem ao empresário acreano Rodrigo Pires, que morreu aos 36 anos em um acidente de trânsito na BR-317.

O encontro com a imprensa aconteceu na manhã desta quarta-feira/Foto: ContilNet

A premiação tem como objetivo valorizar e reconhecer os empreendedores acreanos que contribuem para o desenvolvimento econômico e social do estado, estimulando a inovação, a criatividade e o associativismo. O nome de Rodrigo Pires será permanente na iniciativa, como forma de preservar seu legado.

De acordo com a presidente da Acisa, Patrícia Dossa, a homenagem surgiu de forma natural a partir do desejo da entidade de retomar um prêmio de empreendedorismo em Rio Branco. “Nós já tínhamos a ideia de fazer um prêmio, pois há muito tempo Rio Branco não tinha uma iniciativa voltada diretamente à classe empreendedora. Após o falecimento do Rodrigo, conversávamos na Acisa e a Karen sugeriu o nome dele. Na hora todos ficaram impactados. Eu me arrepiei dos pés à cabeça e disse: tem que ser Rodrigo Pires, por tudo que ele representou para o empreendedorismo, para Rio Branco e para o Acre”, relatou.

O nome do prêmio faz refereência a empreendedor que faleceu em acidente na BR-317/Foto: ContilNet

A primeira edição terá seis categorias: Inovação em Gestão Empresarial, Responsabilidade Socioambiental, Empreendedorismo Feminino, Transformação Digital, Associativismo e Revelação Empresarial do Ano.

Segundo Patrícia Dossa, para participar é necessário ser associado à Acisa. “Qualquer empresário que se sentir apto e cumprir os requisitos pode se inscrever. No site da Acisa tem o link, você preenche as informações e nós fazemos uma análise prévia até chegar à votação final. É preciso comprovar porque a empresa está se inscrevendo em determinada categoria. Para quem ainda não é associado, basta se associar, é rápido e simples, com mensalidade de R$40”, explicou.

A presidente do Conjove, Karenna Lima, destacou que o prêmio foi estruturado para contemplar diferentes áreas do empreendedorismo acreano. “Nós buscamos, em seis categorias, trazer a maior representatividade possível, não só dos associados, mas também dos empresários do Acre. Dentro dos pré-requisitos, vamos poder identificar e qualificar os concorrentes. A votação será aberta ao público e terá peso menor, mas também será considerada. A decisão final ficará com os diretores da Acisa, da Semec, do Conjove e das associações ligadas à Federacre”, ressaltou.

A presidente do Conjove, Karenna Lima, deu maiores detalhes do prêmio /Foto: ContilNet

As inscrições estão abertas até o dia (10) de setembro e devem ser feitas exclusivamente pelo site da Acisa. A votação popular acontece de (16) de setembro a (5) de outubro. A cerimônia de premiação será no dia (10) de outubro, no Gran Reserva, em Rio Branco, com transmissão ao vivo em TV aberta e pela internet.

Patrícia Dossa reforçou ainda que a iniciativa deve ganhar alcance estadual nos próximos anos. “Agora nós lançamos em Rio Branco, mas a ideia é que, a partir do próximo ano, cada município possa organizar sua versão do prêmio por meio das associações comerciais locais. Depois, reuniremos os vencedores em uma grande edição estadual”, disse.

A presidente da Acisa, Patrícia Dossa destacou a importância da valorização dos empreendedores locais/Foto: ContilNet

Empresários interessados em patrocinar o evento podem procurar a Acisa.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após evento no Republicanos, Alan diz que ainda não há nada fechado sobre filiação

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.