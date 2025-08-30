Acisa lança prêmio em homenagem a Rodrigo Pires para reconhecer talentos do empreendedorismo acreano

A Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa), em parceria com o Conselho do Jovem Empreendedor (Conjove), lançou oficialmente o Prêmio Rodrigo Pires de Empreendedorismo, em homenagem ao empresário acreano Rodrigo Pires, que morreu aos 36 anos em um acidente de trânsito na BR-317.

A premiação tem como objetivo valorizar e reconhecer os empreendedores acreanos que contribuem para o desenvolvimento econômico e social do estado, estimulando a inovação, a criatividade e o associativismo. O nome de Rodrigo Pires será permanente na iniciativa, como forma de preservar seu legado.

De acordo com a presidente da Acisa, Patrícia Dossa, a homenagem surgiu de forma natural a partir do desejo da entidade de retomar um prêmio de empreendedorismo em Rio Branco. “Nós já tínhamos a ideia de fazer um prêmio, pois há muito tempo Rio Branco não tinha uma iniciativa voltada diretamente à classe empreendedora. Após o falecimento do Rodrigo, conversávamos na Acisa e a Karen sugeriu o nome dele. Na hora todos ficaram impactados. Eu me arrepiei dos pés à cabeça e disse: tem que ser Rodrigo Pires, por tudo que ele representou para o empreendedorismo, para Rio Branco e para o Acre”, relatou.

A primeira edição terá seis categorias: Inovação em Gestão Empresarial, Responsabilidade Socioambiental, Empreendedorismo Feminino, Transformação Digital, Associativismo e Revelação Empresarial do Ano.

Segundo Patrícia Dossa, para participar é necessário ser associado à Acisa. “Qualquer empresário que se sentir apto e cumprir os requisitos pode se inscrever. No site da Acisa tem o link, você preenche as informações e nós fazemos uma análise prévia até chegar à votação final. É preciso comprovar porque a empresa está se inscrevendo em determinada categoria. Para quem ainda não é associado, basta se associar, é rápido e simples, com mensalidade de R$40”, explicou.

A presidente do Conjove, Karenna Lima, destacou que o prêmio foi estruturado para contemplar diferentes áreas do empreendedorismo acreano. “Nós buscamos, em seis categorias, trazer a maior representatividade possível, não só dos associados, mas também dos empresários do Acre. Dentro dos pré-requisitos, vamos poder identificar e qualificar os concorrentes. A votação será aberta ao público e terá peso menor, mas também será considerada. A decisão final ficará com os diretores da Acisa, da Semec, do Conjove e das associações ligadas à Federacre”, ressaltou.

As inscrições estão abertas até o dia (10) de setembro e devem ser feitas exclusivamente pelo site da Acisa. A votação popular acontece de (16) de setembro a (5) de outubro. A cerimônia de premiação será no dia (10) de outubro, no Gran Reserva, em Rio Branco, com transmissão ao vivo em TV aberta e pela internet.

Patrícia Dossa reforçou ainda que a iniciativa deve ganhar alcance estadual nos próximos anos. “Agora nós lançamos em Rio Branco, mas a ideia é que, a partir do próximo ano, cada município possa organizar sua versão do prêmio por meio das associações comerciais locais. Depois, reuniremos os vencedores em uma grande edição estadual”, disse.

Empresários interessados em patrocinar o evento podem procurar a Acisa.