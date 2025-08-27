Acre é destaque em portais da Europa por atuação da vice-governadora Mailza no Rio de Janeiro

A atuação da vice-governadora do Acre e secretária de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos, Mailza Assis, ganhou repercussão internacional nesta semana. Dois veículos estrangeiros, o portal francês Joiedevivre e o site inglês PopSize, publicaram reportagens sobre a agenda cumprida por Mailza em julho, no Rio de Janeiro, com destaque para a visita à Escola Superior de Guerra (ESG). O site mineiro Notícias Sul de Minas também repercutiu a agenda.

O jornal francês estampou a manchete “Do Acre ao Rio: Mailza Assis leva a política para o cenário nacional” e ressaltou a trajetória da vice-governadora marcada pelo compromisso com causas sociais e pela construção de parcerias estratégicas. A matéria, assinada pela correspondente internacional Claudia Cataldi, enfatizou programas conduzidos por Mailza, como o Juntos Pelo Acre, e sua gestão voltada para políticas públicas de combate à pobreza, valorização de profissionais e integração entre Estado, municípios e sociedade civil.

Segundo o veículo, a agenda de dez encontros em apenas três dias no Rio de Janeiro evidencia o protagonismo de Mailza no cenário político nacional, projetando também a imagem de uma liderança feminina que alia firmeza, sensibilidade e resultados concretos.

No Reino Unido, o site PopSize publicou a reportagem “Vice-Governadora Mailza Assis estreita laços com a Escola Superior de Guerra do Brasil“. O texto destacou o papel da vice-governadora na aproximação do Acre com os centros estratégicos do país, reforçando temas como inovação, desenvolvimento sustentável, defesa e integração social.

A reportagem inglesa relembrou ainda a atuação de Mailza no Senado Federal, quando destinou emendas à Marinha do Brasil, incluindo o apoio ao navio-hospital Dr. Montenegro, que presta atendimento a comunidades ribeirinhas do Vale do Juruá.

Em ambas as publicações, a vice-governadora foi retratada como uma liderança comprometida em abrir caminhos e criar oportunidades para transformar vidas.

“A política é uma ferramenta para transformar vidas. Minha missão é abrir portas, criar oportunidades e levar dignidade às pessoas, seja no Acre, no Rio ou em qualquer lugar onde possamos unir esforços pelo bem comum”, destacou Mailza, em declaração reproduzida pelos jornais internacionais.

A presença do delegado da ADESG no Acre, Lauro Santos, também foi ressaltada como símbolo da integração entre autoridades civis e militares na busca por projetos de impacto social, econômico e de defesa.

O reconhecimento internacional reforça o alcance do trabalho da vice-governadora e projeta o Acre para além das fronteiras nacionais, valorizando sua representatividade em pautas de desenvolvimento e inclusão.