O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre (Idaf) publicou nesta terça-feira (12) a Portaria nº 389/2025, que determina medidas fitossanitárias para prevenir e controlar a ferrugem asiática da soja (Phakopsora pachyrhizi) em todo o estado. A iniciativa segue as orientações do Programa Nacional de Controle da Ferrugem Asiática da Soja (PNCFS), do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

Com foco na proteção das lavouras acreanas, o documento oficializa o período de vazio sanitário para a soja entre 22 de junho e 20 de setembro de 2025, tempo em que é proibido o plantio e a manutenção de plantas vivas da cultura no campo. Essa medida visa interromper o ciclo do fungo causador da ferrugem asiática, considerada uma das principais ameaças à produtividade agrícola do país.

Além disso, a portaria estabelece o respeito ao calendário oficial de semeadura, regulando o período autorizado para o plantio da soja no Acre, e determina que todas as propriedades produtoras façam o cadastro anual obrigatório, conforme a Portaria nº 388/2025 do Idaf. Essas ações integram o esforço para o controle fitossanitário da doença, evitando sua propagação na região.

Waldirene Gomes, chefe do Departamento Tático Vegetal do Idaf, reforça a importância do cumprimento dessas regras para a saúde das lavouras e o sucesso da safra. “Estamos orientando os agricultores para que respeitem as normas, garantindo uma produção sustentável e protegida contra pragas. O controle da ferrugem é um compromisso coletivo, fundamental para preservar a sanidade das plantações no estado”, afirmou.

A portaria ainda prevê que qualquer detecção da ferrugem asiática deve ser comunicada imediatamente ao Idaf, para que sejam tomadas as medidas necessárias para conter a disseminação da doença.