12 de agosto de 2025
Universo POP
Justiça manda bloquear redes de Hytalo Santos e proíbe contato com menores
Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez ficam noivos; relembre a história de amor
Sonia Abrão abre programa chupando chupeta e psicóloga faz alerta
Yudi Tamashiro revela chamado de jesus e anuncia venda de casa e carro
Crise de 3 anos: entenda a polêmica relação de Fiuk e Fábio Jr.
Vídeo de pastor de calcinha e peruca viraliza e ele diz que fazia investigação
Taylor Swift deixa fãs em polvorosa com anúncio de novo álbum
Mulher engravida de amigo gay após “noite de brincadeira”
Cardiologista diz que chances de Faustão são mínimas e família rebate
Em liberdade, Alexandre Nardini e anna jatobá são vistos fazendo compras juntos

Acre entra em alerta máximo contra ferrugem asiática que pode destruir plantações de soja

Além disso, a portaria estabelece o respeito ao calendário oficial de semeadura, regulando o período autorizado para o plantio da soja no Acre

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre (Idaf) publicou nesta terça-feira (12) a Portaria nº 389/2025, que determina medidas fitossanitárias para prevenir e controlar a ferrugem asiática da soja (Phakopsora pachyrhizi) em todo o estado. A iniciativa segue as orientações do Programa Nacional de Controle da Ferrugem Asiática da Soja (PNCFS), do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

Com foco na proteção das lavouras acreanas, o documento oficializa o período de vazio sanitário para a soja entre 22 de junho e 20 de setembro de 2025, tempo em que é proibido o plantio e a manutenção de plantas vivas da cultura no campo. Essa medida visa interromper o ciclo do fungo causador da ferrugem asiática, considerada uma das principais ameaças à produtividade agrícola do país.

Qualquer ocorrência da ferrugem asiática deve ser comunicada ao Idaf. Foto: Ascom/Idaf

Além disso, a portaria estabelece o respeito ao calendário oficial de semeadura, regulando o período autorizado para o plantio da soja no Acre, e determina que todas as propriedades produtoras façam o cadastro anual obrigatório, conforme a Portaria nº 388/2025 do Idaf. Essas ações integram o esforço para o controle fitossanitário da doença, evitando sua propagação na região.

Waldirene Gomes, chefe do Departamento Tático Vegetal do Idaf, reforça a importância do cumprimento dessas regras para a saúde das lavouras e o sucesso da safra. “Estamos orientando os agricultores para que respeitem as normas, garantindo uma produção sustentável e protegida contra pragas. O controle da ferrugem é um compromisso coletivo, fundamental para preservar a sanidade das plantações no estado”, afirmou.

A portaria ainda prevê que qualquer detecção da ferrugem asiática deve ser comunicada imediatamente ao Idaf, para que sejam tomadas as medidas necessárias para conter a disseminação da doença.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Superintendente da RBTRANS declara denúncias de assédio como “levianas” e pede que apresentem provas

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.