Acre está entre os estados da Amazônia Legal com maiores índices de violência sexual contra crianças e adolescentes

Um levantamento divulgado nesta quinta-feira (14) pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) revela que crianças e adolescentes do Acre estão entre as maiores vítimas de violência sexual na Amazônia Legal.

O estudo, intitulado Violência contra crianças e adolescentes na Amazônia, analisou dados de 2021 a 2023 fornecidos pelas Secretarias de Segurança Pública de todo o país.

Nesse período, o Acre registrou uma taxa de 163,7 casos de estupro e estupro de vulnerável para cada 100 mil crianças e adolescentes — um dos seis índices mais altos entre os estados que compõem a Amazônia Legal.

Ao todo, a região amazônica contabilizou mais de 38 mil ocorrências desse tipo envolvendo vítimas de até 19 anos, além de quase 3 mil mortes violentas intencionais na mesma faixa etária.

O relatório também mostra que a violência sexual é mais frequente em municípios localizados até 150 quilômetros das fronteiras brasileiras, onde a taxa foi de 166,5 casos por 100 mil crianças e adolescentes, contra 136,8 nas demais cidades.

A média da Amazônia Legal em 2023 foi de 141,3 registros por 100 mil habitantes nessa faixa etária — 21,4% acima do índice nacional, que ficou em 116,4. Enquanto o Brasil registrou aumento de 12,5% nas notificações de estupro e estupro de vulnerável entre 2021 e 2022, na Amazônia Legal o crescimento foi mais que o dobro: 26,4%.