Acre ganha destaque em série de influencer gastronômico sobre a melhor comida do Brasil

O influenciador digital Otto Vitelleschi, conhecido como Cheff Otto, desembarcou em Rio Branco, capital do Acre, para gravar o terceiro episódio da série “Em Busca da Melhor Comida do Brasil”, em parceria com a companhia aérea Latam Brasil.

O objetivo da viagem é conhecer a diversidade gastronômica de diferentes estados do país, do prato mais tradicional ao mais exótico.

“Dessa vez, desembarquei junto dos meus amigos para o Rio Branco, e já aviso: o estado é muito mais do que as lendas da internet contam. Teve kibe de arroz, mingau de banana num calor de 38 graus, Baixaria às 2 da manhã, a lendária Banda de Tambaqui num dos restaurantes mais famosos da região e claro, um prato exótico considerado um dos mais tóxicos do mundo”, contou Otto em suas redes sociais.

Durante a visita, o influenciador também destacou a experiência cultural do estado. “Além da gastronomia, nós conhecemos mais da cultura local e do estado, que é simplesmente maravilhoso!”, disse. O vídeo completo do episódio já está disponível no canal de Otto no YouTube.

A série tem como objetivo mostrar a diversidade culinária brasileira, e o episódio gravado no Acre busca revelar pratos típicos, receitas tradicionais e experiências gastronômicas únicas que fogem das expectativas sobre o estado.