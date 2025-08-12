Acre lidera alta no custo da construção civil na região Norte e fica acima da média nacional

O Acre teve no mês de julho, o maior aumento no custo da construção civil entre os estados da Região Norte. Os dados, divulgados nesta terça-feira (12) pelo IBGE, mostram que o preço do metro quadrado no estado chegou a R$ 2.098,08, considerando a desoneração da folha de pagamento, valor que superou a média nacional, que ficou em R$ 1.848,39.

No acumulado de 2025, a alta no Acre foi de 6,37%, mais que o dobro da registrada no país (3,21%). Nos últimos 12 meses, o aumento chegou a 7,99%, também acima da média nacional, que ficou em 5,25%.

Sem a desoneração, o custo sobe ainda mais: R$ 2.224,94 por metro quadrado. Nesse cenário, a variação foi de 0,87% no mês, 6,70% no ano e 8,29% nos últimos 12 meses.

Segundo o IBGE, esse aumento é resultado da alta nos preços dos materiais e do custo da mão de obra, que foi influenciado por acordos coletivos firmados no período. O levantamento é feito pelo IBGE em parceria com a Caixa Econômica Federal e serve como referência para orçamentos, repasses e estudos sobre o setor da construção.