12 de agosto de 2025
Universo POP
Justiça manda bloquear redes de Hytalo Santos e proíbe contato com menores
Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez ficam noivos; relembre a história de amor
Sonia Abrão abre programa chupando chupeta e psicóloga faz alerta
Yudi Tamashiro revela chamado de jesus e anuncia venda de casa e carro
Crise de 3 anos: entenda a polêmica relação de Fiuk e Fábio Jr.
Vídeo de pastor de calcinha e peruca viraliza e ele diz que fazia investigação
Taylor Swift deixa fãs em polvorosa com anúncio de novo álbum
Mulher engravida de amigo gay após “noite de brincadeira”
Cardiologista diz que chances de Faustão são mínimas e família rebate
Em liberdade, Alexandre Nardini e anna jatobá são vistos fazendo compras juntos

Acre lidera alta no custo da construção civil na região Norte e fica acima da média nacional

Segundo o IBGE, esse aumento é resultado da alta nos preços dos materiais e do custo da mão de obra

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O Acre teve no mês de julho, o maior aumento no custo da construção civil entre os estados da Região Norte. Os dados, divulgados nesta terça-feira (12) pelo IBGE, mostram que o preço do metro quadrado no estado chegou a R$ 2.098,08, considerando a desoneração da folha de pagamento, valor que superou a média nacional, que ficou em R$ 1.848,39.

Preço para construir no Acre sobe e supera média nacional/ Foto: Ilustrativa

No acumulado de 2025, a alta no Acre foi de 6,37%, mais que o dobro da registrada no país (3,21%). Nos últimos 12 meses, o aumento chegou a 7,99%, também acima da média nacional, que ficou em 5,25%.

Sem a desoneração, o custo sobe ainda mais: R$ 2.224,94 por metro quadrado. Nesse cenário, a variação foi de 0,87% no mês, 6,70% no ano e 8,29% nos últimos 12 meses.

Segundo o IBGE, esse aumento é resultado da alta nos preços dos materiais e do custo da mão de obra, que foi influenciado por acordos coletivos firmados no período. O levantamento é feito pelo IBGE em parceria com a Caixa Econômica Federal e serve como referência para orçamentos, repasses e estudos sobre o setor da construção.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Superintendente da RBTRANS declara denúncias de assédio como “levianas” e pede que apresentem provas

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.