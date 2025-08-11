12 de agosto de 2025
Universo POP
Vídeo de pastor de calcinha e peruca viraliza e ele diz que fazia investigação
Taylor Swift deixa fãs em polvorosa com anúncio de novo álbum
Mulher engravida de amigo gay após “noite de brincadeira”
Cardiologista diz que chances de Faustão são mínimas e família rebate
Em liberdade, Alexandre Nardini e anna jatobá são vistos fazendo compras juntos
Dono da Ultrafarma e executivo da Fast Shop são presos
Horóscopo do dia: o que os astros revelam para esta terça-feira
Cantora acusa influencer de agressão na gravidez: “Comecei a sangrar”
Listão na tela: confira quem são os participantes do MasterChef Celebridades
Tendência inusitada: jovens usam chupetas para aliviar estresse

Acre recebe R$ 7,3 milhões em equipamentos modernos para transformar Unidades Básicas de Saúde

Confira os principais equipamentos que serão entregues

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Dezoito municípios acreanos serão contemplados com a entrega de 39 conjuntos de equipamentos que vão modernizar a infraestrutura das Unidades Básicas de Saúde (UBSs). A ação faz parte do PAC Saúde 2025, programa do Ministério da Saúde que destina R$ 7,3 milhões exclusivamente para o estado, beneficiando diretamente mais de 439 mil habitantes.

A iniciativa está inserida em um plano nacional coordenado pela Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS (AgSUS), que pretende adquirir, no total, 180 mil equipamentos para mais de cinco mil cidades brasileiras. A compra será feita por meio de licitação pública, cujo edital foi divulgado no Diário Oficial da União no último dia 4 de agosto, com abertura das propostas prevista para 18 de agosto no portal de Compras do Governo Federal.

Acre recebe R$ 7,3 milhões em equipamentos modernos para transformar Unidades Básicas de Saúde/Foto: Reprodução

Segundo Ana Luiza Caldas, secretária de Atenção Primária à Saúde, o Novo PAC Saúde busca ampliar o acesso, a qualidade e a capacidade de resolução do atendimento oferecido pelas equipes da Atenção Primária, que é a porta de entrada do SUS em todo o país. “Este é o maior investimento descentralizado já realizado para as UBSs, com o objetivo de garantir saúde universal e integral para toda a população brasileira”, destacou.

Cada um dos 10 mil combos previstos para aquisição nacional conterá 18 aparelhos essenciais para o diagnóstico e tratamento em atenção básica. Entre os equipamentos estão ultrassom portátil, desfibrilador, retinógrafo, laser terapêutico e kits para Telessaúde. A previsão é que as entregas comecem em novembro de 2025.

Luciana Maciel, diretora de Atenção Integral à Saúde da AgSUS, reforça a importância dos novos equipamentos para melhorar o atendimento: “Eles vão aumentar a capacidade de resolução das UBSs, oferecer um cuidado mais seguro e humanizado, além de reduzir a necessidade de encaminhamentos para níveis mais complexos do sistema”.

Para garantir a qualidade dos equipamentos adquiridos, a AgSUS promoveu uma consulta pública entre maio e junho de 2025 com representantes da indústria, gestores públicos e especialistas, buscando aperfeiçoar as especificações técnicas.

Confira os principais equipamentos que serão entregues:

  • Eletrocardiógrafo digital para Telessaúde

  • Doppler vascular portátil

  • Retinógrafo portátil para Telessaúde

  • Espirômetro digital

  • Dermatoscópio para Telessaúde

  • Eletrocautério (bisturi elétrico)

  • Desfibrilador externo automático (DEA)

  • Laser terapêutico de baixa potência

  • Ultrassom para fisioterapia

  • Equipamentos de estimulação elétrica

  • Dinamômetro digital

  • Balança digital portátil

  • Tábua de propriocepção

  • Câmara fria para conservação de vacinas

  • Fotóforo (foco de luz de cabeça)

  • Cadeira de rodas

  • Otoscópio digital

  • Ultrassom portátil de bolso

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Acre registra mais de 2 mil casos de violência contra a mulher no primeiro semestre de 2025

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.