Acre recebe R$ 7,3 milhões em equipamentos modernos para transformar Unidades Básicas de Saúde

Dezoito municípios acreanos serão contemplados com a entrega de 39 conjuntos de equipamentos que vão modernizar a infraestrutura das Unidades Básicas de Saúde (UBSs). A ação faz parte do PAC Saúde 2025, programa do Ministério da Saúde que destina R$ 7,3 milhões exclusivamente para o estado, beneficiando diretamente mais de 439 mil habitantes.

A iniciativa está inserida em um plano nacional coordenado pela Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS (AgSUS), que pretende adquirir, no total, 180 mil equipamentos para mais de cinco mil cidades brasileiras. A compra será feita por meio de licitação pública, cujo edital foi divulgado no Diário Oficial da União no último dia 4 de agosto, com abertura das propostas prevista para 18 de agosto no portal de Compras do Governo Federal.

Segundo Ana Luiza Caldas, secretária de Atenção Primária à Saúde, o Novo PAC Saúde busca ampliar o acesso, a qualidade e a capacidade de resolução do atendimento oferecido pelas equipes da Atenção Primária, que é a porta de entrada do SUS em todo o país. “Este é o maior investimento descentralizado já realizado para as UBSs, com o objetivo de garantir saúde universal e integral para toda a população brasileira”, destacou.

Cada um dos 10 mil combos previstos para aquisição nacional conterá 18 aparelhos essenciais para o diagnóstico e tratamento em atenção básica. Entre os equipamentos estão ultrassom portátil, desfibrilador, retinógrafo, laser terapêutico e kits para Telessaúde. A previsão é que as entregas comecem em novembro de 2025.

Luciana Maciel, diretora de Atenção Integral à Saúde da AgSUS, reforça a importância dos novos equipamentos para melhorar o atendimento: “Eles vão aumentar a capacidade de resolução das UBSs, oferecer um cuidado mais seguro e humanizado, além de reduzir a necessidade de encaminhamentos para níveis mais complexos do sistema”.

Para garantir a qualidade dos equipamentos adquiridos, a AgSUS promoveu uma consulta pública entre maio e junho de 2025 com representantes da indústria, gestores públicos e especialistas, buscando aperfeiçoar as especificações técnicas.

Confira os principais equipamentos que serão entregues: