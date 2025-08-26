Acre registra 1,2 mil casos e 58 mortes por SRAG em 2025, diz Ministério da Saúde

O Acre registrou 1.234 casos e 58 mortes por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) entre o início de 2025 e a Semana Epidemiológica 33, que se encerrou em 16 de agosto. Os dados fazem parte do informe mais recente do Ministério da Saúde, elaborado pela Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente, e publicado ainda nesta semana.
Na região Norte, o Acre ocupa a quarta posição em número de casos e óbitos por SRAG. O estado só fica atrás do Pará, que contabilizou 3.772 casos e 245 mortes, do Amazonas, com 2.151 casos e 136 mortes, e de Rondônia, que registrou 978 casos e 72 óbitos.
Entre os vírus da influenza, o relatório mostra que o estado confirmou 8 casos de H1N1, 12 de Influenza A não subtipada e 26 de Influenza B, esta última responsável por 4 óbitos. Não houve registros de H3N2 no período.
Os vírus respiratórios também tiveram forte impacto na saúde pública acreana. O Vírus Sincicial Respiratório (VSR) contabilizou 254 casos e 7 mortes, enquanto o rinovírus somou 183 casos e 6 mortes. Já os chamados outros vírus respiratórios foram responsáveis por 34 casos e 2 óbitos. Não houve registros de “outros agentes etiológicos”.
Mesmo após a fase mais crítica da pandemia, a Covid-19 segue entre as causas de SRAG no Acre: foram confirmados 47 casos e 9 óbitos relacionados à doença em 2025.
A categoria “SRAG não especificado” concentrou a maior parte das ocorrências: 727 casos e 36 mortes.
O balanço mostra que, embora a Covid-19 tenha diminuído de intensidade em comparação aos anos anteriores, outros vírus respiratórios continuam gerando impacto significativo no estado. Segundo informe do MS, o monitoramento constante desses indicadores é essencial para orientar estratégias de prevenção, vacinação e atendimento hospitalar.