Acre supera Brasil em BCG e Hepatite B, mas fica para trás em outras vacinas, diz boletim

Após um período de declínio nas taxas de imunização que se agravou durante a pandemia de 2020 a 2023 , o Acre mostra sinais de recuperação nas coberturas vacinais. No entanto, um boletim informativo da Secretaria de Estado de Saúde (SESACRE) aponta que, apesar do avanço, o estado ainda está abaixo da média do país na maioria dos imunobiológicos.

A análise, que avalia as coberturas vacinais de rotina em crianças, adolescentes e gestantes, destaca que em 2024, houve uma tendência de aumento em todos os imunobiológicos. A situação é particularmente notável para crianças menores de um ano, onde as coberturas vacinais para BCG e Hepatite B alcançaram a meta em anos isolados, incluindo 2024.

No entanto, a comparação com os dados nacionais revela um cenário mais desafiador. Para crianças menores de um ano, o Acre superou a média brasileira apenas nas vacinas BCG e Hepatite B. Em outras imunizações essenciais, a cobertura do estado ficou abaixo do índice nacional, como mostrado no relatório:

Pneumocócica 10v (<1 ano): Acre com 91,46% vs. Brasil com 106,41% .

. Rotavírus Humano: Acre com 82,16% vs. Brasil com 104,28% .

. Febre Amarela: Acre com 65,35% vs. Brasil com 103,09% .

O documento também ressalta que, para a vacina contra a COVID-19, nenhum município ou regional do Acre atingiu a meta de 95% para crianças menores de um ano em janeiro de 2025.