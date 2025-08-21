21/08/2025
Acre tem uma das maiores taxas do país de desemprego a longo prazo no 2º trimestre

O resultado coloca o Acre no mesmo patamar de Amazonas, Amapá e Distrito Federal

A taxa de desemprego de longo prazo apresentou queda no Brasil no segundo trimestre de 2025, mas o Acre segue entre os estados com os maiores índices. De acordo com levantamento feito a partir da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o estado registrou 2% da população economicamente ativa em busca de trabalho há mais de dois anos, número bem acima da média nacional de 1,16%.

A pesquisa mostra que a taxa média de desemprego no Brasil caiu de 7% para 5,8% no mesmo período/ Foto: Reprodução

O resultado coloca o Acre no mesmo patamar de Amazonas, Amapá e Distrito Federal, ficando atrás apenas de Pernambuco (2,7%), Rio de Janeiro (2,6%) e Sergipe (2,4%). Em contrapartida, estados como Santa Catarina (0,2%), Mato Grosso do Sul (0,3%) e Mato Grosso (0,3%) aparecem com os menores percentuais do país.

A média brasileira mostra uma melhora significativa, já que a taxa de desemprego de longo prazo caiu de 1,29% no primeiro trimestre para 1,16% no segundo trimestre deste ano, atingindo o menor nível desde o início da série histórica em 2012. O índice já chegou a 3,65% em 2021, no auge da pandemia.

Na análise regional, o Nordeste concentra a maior parcela de trabalhadores há mais de dois anos sem emprego (1,7%), seguido pelo Sudeste (1,2%) e pelo Norte (1,1%). Já o Sul (0,4%) e o Centro-Oeste (0,7%) apresentam os melhores resultados.

Além da análise de longo prazo, a pesquisa mostra que a taxa média de desemprego no Brasil caiu de 7% para 5,8% no mesmo período, também o menor nível da série.

