Acreana é assassinada com três tiros em prédio abandonado no Mato Grosso; veja detalhes

Na tarde de quinta-feira (14), Manoela Rodrigues de França, de 31 anos e natural do Acre, foi encontrada morta dentro da antiga sede de uma creche municipal, no bairro Camping Clube, em Sinop, a cerca de 500 km ao norte de Cuiabá. A vítima apresentava três ferimentos causados por disparos de arma de fogo, sendo um deles no rosto. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.

De acordo com o Gazeta Digital, o Grupo de Apoio da Polícia Militar foi acionado por volta das 16h45, após moradores encontrarem o corpo no prédio desativado. Ao chegar ao local, os policiais confirmaram o óbito e isolaram a área para a realização da perícia da Politec (Perícia Oficial e Identificação Técnica).

Os peritos informaram que Manoela foi encontrada caída, com sinais de sangue espalhados pelo corpo. Não há câmeras de segurança na creche ou nas proximidades que possam auxiliar nas investigações, e até o momento nenhum testemunho foi registrado.

Diante da situação, a família da vítima iniciou uma campanha para arrecadar fundos que possibilitem o traslado do corpo para o Acre, estimado em R$ 9,6 mil. Geovana Matos, parente de Manoela, fez um apelo à população para colaborar com a causa.

“Estamos pedindo ajuda porque o custo do traslado é de R$ 9.600 e a família não tem condições de arcar com esse valor”, explicou.

As contribuições podem ser feitas via Pix, utilizando a chave 68999044131, em nome de Daniela França, também familiar da vítima.