15/08/2025
Universo POP
Felca revela destino do lucro de vídeo que motivou prisão de Hytalo
Felca revela que investigou Hytalo Santos por um ano antes de denúncia
Hytalo santos é preso por intimidar testemunhas e destruir provas
Fazendeiro cria milharal gigante para inusitado pedido de casamento
Tom Cruise recusa convite para receber homenagem de Donald Trump
Vítima de ‘a mulher da casa abandonada’ rompe silêncio após 25 anos
“Morra de fome”, diz Virginia após beijo de Zé Felipe em influencer
Influenciador Hytalo Santos é preso em São Paulo após investigações
Horóscopo do dia: confira as previsões para esta sexta-feira
Cachorrinha ‘mel do grau’ viraliza em manobra de bike; vídeo

Acreana é assassinada com três tiros em prédio abandonado no Mato Grosso; veja detalhes

Vítima sofreu três disparos, incluindo um no rosto, segundo perícia

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Na tarde de quinta-feira (14), Manoela Rodrigues de França, de 31 anos e natural do Acre, foi encontrada morta dentro da antiga sede de uma creche municipal, no bairro Camping Clube, em Sinop, a cerca de 500 km ao norte de Cuiabá. A vítima apresentava três ferimentos causados por disparos de arma de fogo, sendo um deles no rosto. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.

Vítima sofreu três disparos, incluindo um no rosto, segundo perícia/Foto: Reprodução

De acordo com o Gazeta Digital, o Grupo de Apoio da Polícia Militar foi acionado por volta das 16h45, após moradores encontrarem o corpo no prédio desativado. Ao chegar ao local, os policiais confirmaram o óbito e isolaram a área para a realização da perícia da Politec (Perícia Oficial e Identificação Técnica).

Os peritos informaram que Manoela foi encontrada caída, com sinais de sangue espalhados pelo corpo. Não há câmeras de segurança na creche ou nas proximidades que possam auxiliar nas investigações, e até o momento nenhum testemunho foi registrado.

Diante da situação, a família da vítima iniciou uma campanha para arrecadar fundos que possibilitem o traslado do corpo para o Acre, estimado em R$ 9,6 mil. Geovana Matos, parente de Manoela, fez um apelo à população para colaborar com a causa.

“Estamos pedindo ajuda porque o custo do traslado é de R$ 9.600 e a família não tem condições de arcar com esse valor”, explicou.

As contribuições podem ser feitas via Pix, utilizando a chave 68999044131, em nome de Daniela França, também familiar da vítima.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Martelo batido: Mailza será a candidata do União-Progressistas ao Governo em 2026

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.