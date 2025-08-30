Acreano renasce após receber fígado doado no Amazonas; transporte foi feito pela FAB

O mês dedicado à conscientização sobre a doação de órgãos começou no Acre de forma emblemática: com a esperança renovada de um paciente de 35 anos que recebeu um novo fígado. A cirurgia aconteceu na última quinta-feira (28), na Fundação Hospitalar do Acre (Fundhacre), marcando o 11º transplante hepático realizado pela unidade em 2025.

O órgão transplantado veio de Manaus (AM) e chegou a Rio Branco com o apoio da Força Aérea Brasileira (FAB), responsável pelo transporte ágil e seguro. A operação contou com a união de diferentes frentes — desde a equipe médica do Amazonas, responsável pela captação, até os profissionais da Fundhacre, que realizaram o procedimento cirúrgico.

Para a presidente da Fundhacre, Sóron Steiner, esse tipo de ação mostra o quanto a cooperação é fundamental.

“Ver cada paciente ganhar uma nova chance de vida é o que nos motiva todos os dias. E esse esforço conjunto mostra que, quando há compromisso e planejamento, podemos transformar a realidade de muitas famílias”, destacou.

O cirurgião do aparelho digestivo, Aloysio Coelho, integrante da equipe de transplantes, reforçou que o processo só é possível graças ao gesto de solidariedade das famílias.

“Mesmo num momento difícil, famílias têm esse sentimento de amor ao próximo e aceitam doar os órgãos do seu ente querido para salvar a vida de pessoas que aguardavam por tanto tempo”, explicou. Ele ainda faz um alerta: “Deixe claro para sua família que você deseja ser doador de órgãos”.

A coordenadora do Serviço de Transplantes da Fundhacre, Valéria Monteiro, também acompanhou o transplante e ressaltou a simbologia da cirurgia ocorrer justamente no início da campanha Setembro Verde.

“Não poderia ter maneira mais especial de começar esse mês, com um ato genuíno de generosidade de uma família. Esperamos que as nossas doações aumentem cada vez mais, que as famílias conversem sobre doação, porque sem doador não tem transplante. E que a gente consiga alcançar e salvar cada vez mais vidas”, disse.

Referência na Região Norte

Desde 2014, a Fundhacre é o único hospital público da Região Norte autorizado a realizar transplantes de fígado. Além disso, também faz transplantes de rim, córnea e tecido musculoesquelético. Só em 2025, já foram contabilizados 26 procedimentos desse tipo.

O avanço é resultado de investimentos contínuos do governo do Estado em estrutura, capacitação de equipes e ampliação do atendimento. Hoje, a instituição é capaz de realizar cirurgias de alta complexidade e acompanhar os pacientes após a operação, garantindo o tratamento no Acre sem a necessidade de deslocamentos para outros estados.