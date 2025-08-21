21/08/2025
Acreano viraliza ao mostrar ‘saga’ após duas tentativas para conseguir se alistar no Exército

Influenciador interage com seguidores durante o processo e diverte o público

O criador de conteúdo José Matheus vem conquistando destaque nas redes sociais ao compartilhar sua segunda tentativa de ingresso no Exército Brasileiro. O vídeo, publicado recentemente, já soma milhares de visualizações.

Influenciador interage com seguidores durante o processo e diverte o público/Foto: Redes Sociais

No conteúdo, José explica que quem deseja se alistar novamente precisa pagar uma multa na OCA, no valor de R$ 6,38, e detalha todo o processo de forma descontraída.

Durante a gravação, o criador também mostra momentos de interação com seguidores, arrancando risadas ao longo do dia. Ao final, ele brinca sobre a expectativa do resultado, dizendo que “espero que não me chamem”, mantendo o tom leve e bem-humorado que caracteriza seus conteúdos.

O vídeo repercutiu entre internautas, que se divertiram com a situação e reforçaram o engajamento nas redes de José Matheus.

