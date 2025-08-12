Adolescente de 16 anos sofre fratura na mão em colisão entre moto e carro na BR-317

Um adolescente de 16 anos sofreu fratura na mão esquerda após a colisão entre uma motocicleta e um carro, na tarde desta segunda-feira (11), na BR-317, em frente a um mercado na entrada de Brasiléia (AC).

De acordo com informações preliminares, o jovem, identificado pelas iniciais L. S. L., seguia no sentido Bairro/Centro quando o automóvel teria tentado acessar o estacionamento do mercado. O condutor da moto não conseguiu desviar e houve o impacto.

A vítima foi encaminhada para atendimento médico e deve ser transferida nesta terça-feira (12) para Rio Branco, onde passará por avaliação para possível cirurgia na mão. Os dois veículos foram retirados do local por guincho.

As autoridades de trânsito investigam o caso e um laudo técnico deverá esclarecer as circunstâncias do acidente.