Advogado condenado por estuprar e engravidar a própria filha é excluído da OAB em Rondônia

Um advogado e ex-policial condenado a 18 anos de prisão por estuprar e engravidar a própria filha de 11 anos foi excluído dos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Rondônia (OAB RO) neste mês. Segundo a instituição, o objetivo da decisão foi manter a ética e a moral da profissão.