Agências bancárias fecham nesta quinta-feira no Acre devido ao feriado do Dia do Bancário

As agências bancárias do Acre não terão atendimento ao público nesta quinta-feira (28), em razão do feriado do Dia do Bancário. Com isso, serviços presenciais, como saques em guichês, depósitos no caixa convencional e atendimento de caixa interno, ficam suspensos.

Apesar da paralisação, os canais digitais, caixas eletrônicos e o Pix seguem funcionando normalmente, garantindo a realização de transferências e pagamentos instantâneos. Já operações que dependem de compensação bancária, como TED, depósitos e resgates de investimentos, precisam ser feitos antes ou após a data, pois não serão processados durante o feriado.

O atendimento volta ao normal na sexta-feira (29). Contas de consumo — como energia, água e telefone — e boletos com vencimento marcado para o dia 28 poderão ser pagos no dia seguinte, sem cobrança de juros ou multa, nas localidades onde o sistema bancário estiver ativo.

No caso de tributos e impostos, o cuidado deve ser maior: se o vencimento cair em uma data sem expediente bancário, é necessário antecipar o pagamento para evitar encargos adicionais.