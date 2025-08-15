Agroindústria, 1ª creche e campus do Ifac: prefeito anuncia início de obras históricas em Feijó

Feijó está prestes a receber obras que marcarão sua história, afirmou o prefeito Railson Ferreira em entrevista ao ContilNet durante a primeira noite do Festival do Açaí, nesta quinta-feira (15). Neste sábado (16), será assinada a ordem de serviço para a construção da Agroindústria do Açaí, com um investimento de R$ 10 milhões, recurso que será injetado pelo Governo Federal na cidade, conforme destacou o prefeito.

“Será uma obra muito importante para a cidade, para os nossos produtores e, sem sombra de dúvidas, para a economia”, frisou Railson.

Nos próximos dias, também será dada a ordem de serviço para a construção do novo campus do IFAC na cidade, em parceria com os governos Federal e Estadual. Essa obra, que terá um valor de R$ 25 milhões, está prevista para iniciar ainda em agosto.

Além disso, Feijó vai construir a primeira creche do município e a primeira escola de tempo integral.

“Nós temos muitas obras que vão começar a partir de recursos já alocados. Tudo deve começar ainda esse ano para atender nossa população da melhor forma”, continuou.

O prefeito também garantiu a construção do primeiro Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) do município e a recuperação de ramais.

Veja a transmissão na íntegra: