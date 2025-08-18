Ana Castela denuncia maus-tratos a cavalo e se revolta

A cantora Ana Castela usou suas redes sociais nesta segunda-feira (18) para denunciar um caso de maus-tratos contra um cavalo. Em um vídeo que a revoltou, o animal aparecia agonizando em uma estrada de Bananal, no interior de São Paulo, após ter suas patas cortadas pelo próprio dono. O crime teria sido uma “punição” por um suposto mau desempenho em uma corrida.

Visivelmente indignada, a artista expôs fotos do suposto agressor e da pessoa que o acompanhava, pedindo a ajuda de seus seguidores para “deixar o verme famoso”. Ela também marcou os ativistas Luísa Mell e o delegado Bruno Lima, e pediu que as páginas de entretenimento dessem mais visibilidade ao caso, declarando que a vida de um animal é tão importante quanto a de um famoso.

O delegado Bruno Lima respondeu ao chamado de Ana Castela e confirmou que o suspeito foi identificado e levado para uma delegacia no município.

Ana Castela denuncia crime de maus-tratos após receber vídeo de cavalo agonizando — Foto: Reprodução/Instagram

É importante lembrar que Ana Castela não esconde seu amor pelos animais, especialmente pelos equinos. A cantora tem uma chácara em Londrina, no Paraná, onde costuma aparecer ao lado de seu cavalo que se chama Blake.

Ana Castela e seu cavalo, Blake — Foto: Reprodução/Instagram

