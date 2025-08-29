Ao ContilNet, Marília Tavares diz que já é ‘quase uma acreana’

A noite desta quinta-feira (29) foi marcada por muita música e animação no Festival da Farinha 2025, em Cruzeiro do Sul. A principal atração do evento foi a cantora Marília Tavares, que levou uma multidão na cidade.

Conhecida pelo repertório que mistura sucessos do sertanejo e canções autorais, Marília se apresentou pela primeira vez no município, mas já tem uma relação próxima com o Acre, onde fez diversos shows em outras cidades.

Em entrevista ao ContilNet, a cantora destacou o carinho que tem recebido do público acreano e disse que a conexão com a região já a faz se sentir de casa. “Tô super animada para fazer o show aqui. É a primeira vez fazendo show, mas eu já fiquei hospedada aqui quase uma semana, das vezes passadas que eu já vim. Tô quase uma acreana”, afirmou, em tom de brincadeira.

O Festival da Farinha, que já se consolidou como um dos maiores eventos culturais e gastronômicos do Acre, reúne milhares de pessoas todos os anos para celebrar a tradição da produção da farinha de mandioca, símbolo da culinária e da identidade do povo do Juruá. Além dos shows musicais, a programação conta com feira de artesanato, comidas típicas, exposição de produtos regionais e apresentações culturais.