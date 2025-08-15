AO VIVO: com show de Lucas Lucco, assista à transmissão da 2ª noite do Festival do Açaí 2025

Nesta sexta-feira (15), a expectativa é alta para a segunda noite do Festival do Açaí em Feijó, que contará com a cobertura ao vivo do ContilNet em parceria com a Orna Audiovisual.

A grande atração da noite será o cantor Lucas Lucco, que promete agitar o público com suas músicas a partir de meia noite.

Além de Lucas Lucco, o festival contará com diversas atrações locais e regionais. A festa vai até 3h.

Os interessados em acompanhar a transmissão ao vivo poderão acessar o canal TV ContilNet no YouTube, onde toda a festa será mostrada em tempo real.

ACOMPANHE AO VIVO: