Após acusações de assédio, vereadores pedem afastamento do superintendente do RBTrans

A denúncia será, ainda, formalizada junto ao Ministério Público do Acre (MPAC), que deverá analisar o caso e decidir sobre eventuais medidas

A denúncia de suposto assédio moral contra o superintendente da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTrans), Clendes Vilas Boas, ganhou novos desdobramentos nesta quarta-feira (13) na Câmara Municipal de Rio Branco.

Ex-funcionária foi ouvida por vereadores/Foto: ContilNet

Após ouvir o relato da ex-funcionária e influenciadora digital Marília Rodrigues, parlamentares se manifestaram a favor do afastamento temporário do gestor até a conclusão das investigações.

Entre os vereadores que defenderam a medida estão o vice-presidente da Mesa Diretora, Leôncio Castro, Zé Lopes e André Kamai. O vereador Fábio Araújo afirmou que deve apresentar um requerimento formal solicitando o afastamento.

Clendes é superintendente do RBTrans/Foto: Reprodução

A denúncia será, ainda, formalizada junto ao Ministério Público do Acre (MPAC), que deverá analisar o caso e decidir sobre eventuais medidas.

A presidente da Comissão de Direito e Defesa das Mulheres, Elzinha Mendonça, reforçou que o Legislativo não ficará omisso diante das acusações. “Vamos encaminhar um documento ao Ministério Público para que os fatos sejam apurados e as medidas cabíveis sejam tomadas”, disse.

