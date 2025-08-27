Após matar a esposa, acusado ligou para a mãe pedir mototáxi e disse que ‘espocou a cabeça’ da vítima

Logo após matar a companheira dentro de casa, na noite de terça-feira (26), em Rio Branco, Jerberson do Nascimento Soares, de 26 anos, fez uma ligação à própria mãe. No telefonema, o suspeito pediu dinheiro para pagar um mototáxi e confessou: “matei a Ivanilde”. Em seguida, deu detalhes do crime: “espoquei a cabeça dela”.

A vítima é Ivanilde Souza da Silva, de 42 anos, servidora da Cageacre, assassinada a golpes de uma tábua de cortar carne enquanto dormia. O crime ocorreu na residência do casal, localizada na Travessa do Chicão, Ramal da Zezé, bairro Belo Jardim I. O ataque violento resultou na morte da mulher, em decorrência de traumatismo craniano.

A confissão feita à mãe foi repassada a testemunhas, que auxiliaram as investigações da Polícia Civil. Na manhã desta quarta-feira (27), menos de 12 horas após o crime, equipes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (EPE/DHPP) cumpriram o mandado de prisão preventiva, solicitado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) e autorizado pelo Judiciário.

Segundo o delegado Roberth Alencar, diretor do Departamento de Polícia da Capital e Interior (DPCI), a resposta imediata demonstra o empenho no combate à violência contra a mulher. “A atuação célere da equipe garantiu que o acusado fosse preso rapidamente, impedindo que ele fugisse e reforçando o compromisso da Polícia Civil com a proteção das mulheres”, destacou.

A morte de Ivanilde causou comoção entre familiares, amigos e colegas de trabalho. Ela completaria aniversário nesta quarta-feira (27) e deixa três filhos. O secretário de Estado da Agricultura, José Luis Tchê, lamentou a perda em nota oficial: “Perdemos Ivanilde para a face mais cruel da violência: o feminicídio. Não podemos aceitar que mais mulheres sejam vítimas dessa barbárie que destrói famílias e fere toda a sociedade”.