Após quebrar a perna, alpinista é abandonada por socorristas

Uma alpinista russa foi dada como abandonada após diversas tentativas de resgate fracassarem em uma montanha da Ásia Central. Natalia Nagovitsyna, de 47 anos, sofreu um acidente durante a escalada e permanece imobilizada com uma perna quebrada. O colega que a acompanhava morreu durante as operações de socorro.
O caso ocorreu no Pico da Vitória, no Quirguistão. As autoridades locais anunciaram na sexta-feira (22) a suspensão definitiva das buscas, justificando a decisão pelas condições extremas do clima. A medida gerou forte repercussão, com acusações de que a alpinista teria sido “deixada para morrer”.
Segundo os socorristas, o plano era aguardar uma janela de estabilidade no tempo para enviar drones e localizar a vítima. No entanto, a nevasca persistiu, com temperaturas que chegaram a -30 °C e forte cobertura de nuvens na região. Apesar da descrença das equipes sobre as chances de sobrevivência, relatos apontam que Nagovitsyna teria resistido por mais de uma semana no local.