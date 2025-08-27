Após quebrar a perna, alpinista é abandonada por socorristas

Uma alpinista russa foi dada como abandonada após diversas tentativas de resgate fracassarem em uma montanha da Ásia Central. Natalia Nagovitsyna, de 47 anos, sofreu um acidente durante a escalada e permanece imobilizada com uma perna quebrada. O colega que a acompanhava morreu durante as operações de socorro.

O caso ocorreu no Pico da Vitória, no Quirguistão. As autoridades locais anunciaram na sexta-feira (22) a suspensão definitiva das buscas, justificando a decisão pelas condições extremas do clima. A medida gerou forte repercussão, com acusações de que a alpinista teria sido “deixada para morrer”.