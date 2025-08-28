Após ser eleita deputada federal, Marina Silva avalia ser candidata ao Senado em São Paulo

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva (Rede), pode voltar a disputar uma vaga no Senado Federal em 2026. A informação foi publicada nesta quarta-feira (27) pela coluna Painel, do jornal Folha de S.Paulo.

Segundo a publicação, Marina avalia ser candidata ao Senado por São Paulo após ter sido eleita deputada federal pelo estado em 2022. O movimento é visto como uma alternativa diante das dificuldades enfrentadas pelos aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para encontrar nomes competitivos na disputa paulista.

Marina tem trajetória consolidada na política nacional, já tendo concorrido à Presidência da República em três ocasiões (2010, 2014 e 2018). No governo Lula, voltou ao comando do Meio Ambiente após 15 anos, retomando a pasta que liderou no primeiro mandato do petista.

A eleição ao Senado em São Paulo é considerada uma das disputas mais estratégicas do país, tanto pelo peso político e econômico do estado quanto pela projeção nacional que oferece ao eleito.

Apesar das movimentações, Marina ainda não confirmou publicamente se será candidata em 2026.