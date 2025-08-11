Após visita de Lula, governo federal autoriza R$ 524 milhões para obras de dois trechos da BR-364

Após a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Acre, começam a ser confirmadas as primeiras ações anunciadas para o estado. A Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) divulgou a empresa vencedora da licitação para a execução de dois lotes de obras na BR-364.

A LCM Construção e Comércio S.A será responsável pelos serviços de manutenção, conservação e recuperação da malha viária em dois trechos da rodovia. O investimento total previsto é de R$ 524.846.575,97. O primeiro lote receberá R$ 260.160.874,35, enquanto o segundo contará com R$ 264.685.701,62.

O documento foi assinado pelo superintendente regional do DNIT no Acre, Ricardo Araújo, na última sexta-feira (8), dia da vinda do presidente Lula ao estado do Acre.

Ainda da sexta-feira, durante evento realizado na capital acreana, o presidente anunciou um investimento total de R$ 870,0 milhões a serem aplicados em quatro lotes ao longo da BR-364. As obras de melhorias devem beneficiar 12 municípios, atendendo cerca de 60% da população do estado do Acre.