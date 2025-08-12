12 de agosto de 2025
Aprovados no CNH Social têm 10 dias para fazer matrícula; veja quais documentos levar

O descumprimento dos prazos leva à desclassificação automática

Os candidatos aprovados na modalidade Urbana do Programa CNH Social, do Governo do Acre, têm até o dia 25, ou seja, 10 dias úteis após a publicação, para realizar a matrícula. Quem não cumprir esse prazo corre o risco de perder o benefício.

CNH Social: documentação e prazos são fundamentais para continuar no programa/ Foto: Ilustrativa

Para iniciar o processo é necessário apresentar todos os documentos exigidos para abrir o Registro Nacional de Condutores Habilitados (RENACH). No interior do estado, os aprovados devem procurar o Ciretran da sua cidade.

Caso a localidade não tenha Ciretran, os documentos devem ser enviados pelo e-mail [email protected].

Documentos que devem ser entregues (originais e cópias):

  • CPF
  • Carteira de Identidade válida (com emissão de até 10 anos)
  • Comprovante de endereço
  • Comprovante da Matrícula Online (Passaporte CNH Social)

Após efetuar a matrícula, os participantes precisam respeitar uma série de prazos para cada fase do programa:

  • Até 10 dias úteis para abertura do RENACH, coleta de biometria e foto
  • Até 10 dias corridos para realização dos exames médico e psicológico
  • Até 30 dias corridos para o exame toxicológico
  • Até 10 dias corridos para o começo das aulas teóricas
  • Até 30 dias corridos para conclusão das aulas teóricas
  • Até 10 dias corridos para realizar o exame teórico
  • Até 60 dias corridos para concluir as aulas práticas
  • Até 10 dias corridos para realizar o exame prático

O descumprimento dos prazos leva à desclassificação automática, a não ser que o candidato apresente uma justificativa aceita pela Comissão do CNH Social. Os aprovados que estiverem na lista de espera poderão ser chamados caso haja desistências, seguindo a ordem da lista e o limite legal de vagas.

