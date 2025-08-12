Aprovados no CNH Social têm 10 dias para fazer matrícula; veja quais documentos levar

Os candidatos aprovados na modalidade Urbana do Programa CNH Social, do Governo do Acre, têm até o dia 25, ou seja, 10 dias úteis após a publicação, para realizar a matrícula. Quem não cumprir esse prazo corre o risco de perder o benefício.
Para iniciar o processo é necessário apresentar todos os documentos exigidos para abrir o Registro Nacional de Condutores Habilitados (RENACH). No interior do estado, os aprovados devem procurar o Ciretran da sua cidade.
Caso a localidade não tenha Ciretran, os documentos devem ser enviados pelo e-mail [email protected].
Documentos que devem ser entregues (originais e cópias):
- CPF
- Carteira de Identidade válida (com emissão de até 10 anos)
- Comprovante de endereço
- Comprovante da Matrícula Online (Passaporte CNH Social)
Após efetuar a matrícula, os participantes precisam respeitar uma série de prazos para cada fase do programa:
- Até 10 dias úteis para abertura do RENACH, coleta de biometria e foto
- Até 10 dias corridos para realização dos exames médico e psicológico
- Até 30 dias corridos para o exame toxicológico
- Até 10 dias corridos para o começo das aulas teóricas
- Até 30 dias corridos para conclusão das aulas teóricas
- Até 10 dias corridos para realizar o exame teórico
- Até 60 dias corridos para concluir as aulas práticas
- Até 10 dias corridos para realizar o exame prático
O descumprimento dos prazos leva à desclassificação automática, a não ser que o candidato apresente uma justificativa aceita pela Comissão do CNH Social. Os aprovados que estiverem na lista de espera poderão ser chamados caso haja desistências, seguindo a ordem da lista e o limite legal de vagas.