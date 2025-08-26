25/08/2025
Artilheiro do ‘novo Maracanã’, Pedro chega ao 100º gol no estádio; veja ranking

Camisa 9 do Flamengo é o goleador isolado do histórico palco carioca desde as reformas para a Copa do Mundo de 20214

Pedro 100 vezes. Nesta segunda (25), em jogo do Campeonato Brasileiro, Pedro alcançou mais uma expressiva marca pelo Flamengo: 100 gols no Maracanã. A 100ª bola na rede foi na partida contra o Vitória. pela 21ª rodada da Série A, assim como a 101ª.

