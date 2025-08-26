Artilheiro do ‘novo Maracanã’, Pedro chega ao 100º gol no estádio; veja ranking

Aos três minutos de jogo, Pedro recebeu de Arrascaeta e tocou por cobertura na saída de Lucas Arcanjo, fazendo 2 a 0 para o Flamengo. Samuel Lino, com um minuto, já havia aberto o placar.

No segundo tempo, Pedro voltou a balançar a rede, fazendo o quinto do Flamengo e o 101º com o Manto no histórico palco carioca.

Dos 91 gols de Pedro pelo Flamengo no Maracanã, 11 foram de pênalti, 16 de cabeça e 4 de peito (56 gols de perna direita e 15 gols de perna esquerda). Ao todo foram 86 gols dentro da área e 5 gols fora da área.

Como jogador do Fluminense, clube que o revelou, Pedro marcou 11 gols no histórico palco carioca.

Ao todo, Pedro soma 149 gols em 292 partidas pelo Flamengo, além de 33 assistências. O camisa 9 é o 10º maior artilheiro da história do Rubro-Negro, atrás de Bebeto, com 150 gols.

Artilheiros da história do “novo Maracanã”:

Pedro (102 gols) Gabigol (82 gols) Germán Cano (61 gols) Bruno Henrique (58 gols) Arrascaeta (51 gols)

Artilheiros do Flamengo no “novo Maracanã”:

Pedro (91 gols) Gabigol (79 gols) Bruno Henrique (57 gols) Arrascaeta (49 gols)

Levando em consideração toda a história do Maracanã, construído para a Copa do Mundo de 1950, Zico é o maior artilheiro do estádio, com 319 gols.

Foram 297 gols pelo Flamengo, 18 pela Seleção Brasileira e quatro pela seleção carioca do camisa 10 da Gávea.

Roberto Dinamite, com 201 gols (193 pelo Vasco e oito pela Seleção Brasileira), é o vice-artilheiro do Maracanã.