As 40 profissões mais impactadas pela inteligência artificial, segundo estudo da Microsoft

A pesquisa “Working with AI: Measuring the Occupational Implications of Generative AI” (“Trabalhando com IA: medindo as implicações ocupacionais da inteligência artificial generativa”, em tradução livre), focada no mercado de trabalho nos Estados Unidos, foi publicada em 22 de julho como pré-print, quando ainda não houve revisão de outros especialistas.

Metodologia

Os pesquisadores analisaram 200 mil conversas anônimas de usuários com o Copilot, assistente de IA da Microsoft, para identificar as tarefas mais solicitadas à tecnologia, avaliar o desempenho da IA nessas atividades e medir qual é a parcela do trabalho realizada com sua ajuda.

A pesquisa considerou a relevância e a importância das tarefas para cada ocupação, utilizando o O*NET, banco de dados nacional que define estrutura e escopo de trabalho nos Estados Unidos.

Depois, foi criada uma pontuação chamada “índice de aplicabilidade da IA”. As profissões com as maiores pontuações são aquelas cujas tarefas podem ser, em grande parte, executadas e automatizadas com o auxílio da inteligência artificial (veja abaixo).

As profissões com maior índice de aplicabilidade da IA