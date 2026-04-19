Em nota emocionante, o jornalista Ithamar Souza destacou o caráter generoso do irmão e sua trajetória como pai de família exemplar

A tarde deste domingo (19) foi marcada pela tristeza e comoção em Rio Branco com a notícia do falecimento de Hitany da Silva Souza, aos 42 anos. Hitany, que era irmão do conhecido jornalista acreano Ithamar Souza, partiu deixando um legado de amizade e dedicação que gerou uma onda de solidariedade nas redes sociais logo após a confirmação de sua morte.

Reconhecido por seu perfil sereno e sua postura de “guerreiro” diante dos desafios, Hitany era descrito por aqueles que o cercavam como um homem de sucesso, pautado pelo caráter e pela generosidade no trato com o próximo.

Homenagem e Legado

Em uma nota de pesar carregada de emoção, o jornalista Ithamar Souza rendeu tributo à memória do irmão, ressaltando que a relação entre os dois transcendia o laço sanguíneo, sendo marcada por uma profunda amizade e confiança.

“Hitany foi um homem de sucesso, reconhecido por sua dedicação e generosidade. Mais que um irmão, foi um grande amigo, pai de família exemplar e alguém que sempre esteve disposto a ajudar o próximo, sem medir esforços”, destacou Ithamar.

O texto ressalta ainda o papel de Hitany como conselheiro e motivador, afirmando que sua breve passagem pela Terra deixou uma saudade imensurável em todos os que conviveram com ele. “Sua partida deixa um vazio profundo, sentido especialmente por aqueles que compartilharam momentos, sonhos e projetos ao seu lado”, concluiu a nota.

Solidariedade

Amigos, familiares e colegas de profissão de Ithamar Souza manifestaram apoio à família ao longo de todo o domingo. Até o momento, detalhes sobre o local do velório e o horário do sepultamento não foram divulgados oficialmente pelos familiares.