Filho de Oscar Schmidt fala sobre a morte e o legado do pai

O maior nome do basquete brasileiro foi velado vestindo o uniforme da Seleção Brasileira antes de ser cremado em São Paulo

A morte de Oscar Schmidt, o maior ícone do basquete brasileiro, continua a gerar forte comoção nacional e internacional. Em entrevista exibida na noite deste domingo (19), o filho do ex-jogador, Felipe Schmidt, abriu o coração sobre o impacto da perda e o orgulho de ver o reconhecimento global ao legado de seu pai, carinhosamente conhecido como o “Mão Santa”.

Oscar faleceu na última sexta-feira (17), aos 68 anos, vítima de uma parada cardiorrespiratória em sua residência em Santana de Parnaíba (SP). Embora o ex-atleta enfrentasse desafios de saúde no último ano, Felipe admitiu que a família nunca está preparada para o adeus final.

O adeus a um gigante mundial

Para Felipe, o momento é de luto, mas também de uma percepção profunda sobre a grandeza do pai. “Foi um baque muito grande. Não está sendo fácil agora, tendo momentos de tristeza, momentos onde me emociono mais… mas é um conforto ver tantas homenagens, porque ele era uma pessoa muito amada”, desabafou em entrevista ao Domingo Espetacular.

A repercussão da morte de Oscar atravessou fronteiras, com instituições e astros do basquete de todas as partes do mundo prestando tributo ao homem que somou mais de 49 mil pontos em sua vitoriosa carreira. “Espero que o legado dele continue para sempre. Que ele seja lembrado pela pessoa que ele foi, muito mais do que pelo atleta”, concluiu Felipe.

Cerimônias e Cremasção

Atendendo a um desejo da família, o corpo de Oscar Schmidt deixou o Hospital Municipal Santa Ana vestindo o manto da Seleção Brasileira, símbolo de sua dedicação absoluta ao país dentro das quadras. O ídolo foi levado para a capital paulista, onde ocorreram o velório e a cerimônia de cremação.

Oscar Schmidt deixa um vazio imensurável no esporte, sendo o maior pontuador da história das Olimpíadas e um exemplo de resiliência que marcou gerações dentro e fora do Brasil.