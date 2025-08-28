ATAC e FETEAC promovem Seminário Internacional e Campeonato Estadual de Poomsae a partir deste sábado

A Associação de Taekwondo do Acre (ATAC), em parceria com a Federação de Taekwondo do Estado do Acre (FETEAC), realizará neste sábado, 30 de agosto, a partir das 8h, no Ginásio do Sesc Bosque, o 1º Seminário Internacional de Poomsae. O evento, inédito na modalidade, contará com a presença do renomado mestre Yeon Cheol Lim, 6º Dan, representante da organização mundial de Taekwondo Kukkiwon no Brasil, técnico da seleção brasileira de poomsae e palestrante internacional.

O seminário terá início no sábado (30), às 8h, e se estenderá até domingo (31), quando será realizado o Campeonato Estadual de Poomsae, também no Ginásio do Sesc Bosque, com início às 8h e duração até o encerramento das apresentações de todos os competidores.

Este é um marco histórico para o taekwondo acreano, já que será a primeira vez que o estado receberá um representante oficial da Kukkiwon, sede mundial do taekwondo. O presidente da FETEAC, Tiago Marques, destacou a relevância do evento:

“O seminário será de grande importância para o taekwondo acreano, representando um momento único para nossa federação. Junto com a ATAC, estamos trazendo um representante direto da sede mundial do taekwondo, na Coreia, para ampliar o conhecimento dos nossos atletas nessa modalidade.”

Para o diretor de esportes e idealizador do seminário, professor Charles Melo, faixa preta 3º Dan em taekwondo, o evento representa uma oportunidade imperdível:

“É uma excelente chance para os atletas filiados à FETEAC que buscam aperfeiçoar suas técnicas, especialmente no poomsae, uma modalidade que vem crescendo mundialmente. É uma oportunidade que não se pode deixar passar.”

A FETEAC isentou da taxa de inscrição de todos os seus filiados que participarão do evento. Já os não filiados deverão pagar uma taxa de R$ 150,00 e estar vinculados à Confederação Brasileira de Taekwondo (CBTKD) para poderem participar.

A chegada do Mestre coreano Yeo Jin Kim no Acre está prevista para sexta-feira (29) às 9 horas da manhã. O seminário será realizado no dia 30/08, das 8h às 17h, no Ginásio do Sesc Bosque. As inscrições se encerraram no dia 25/08, e a expectativa é de receber mais de 200 participantes tanto no seminário quanto no campeonato.

Mestre Yeon Cheol Lim

O Mestre Yeon Cheol Lim é 6º Dan da kukkiwon e atual representante da instituição no Brasil. É técnico da Seleção Brasileira de Poomsae, árbitro internacional de Poomsae da WT e ex atleta da seleção coreana de Poomsae.

O que é Poomsae?

Segundo o mestre Tiago Marques, 6º Dan em taekwondo e atual presidente da FETEAC, o poomsae é uma sequência de movimentos que simula defesas e ataques contra um oponente imaginário. Esses movimentos, de caráter técnico e motor, visam aprimorar chutes e golpes com as mãos, contribuindo para o desenvolvimento da postura, força, flexibilidade, coordenação motora, equilíbrio e concentração do praticante.

Além disso, o poomsae é um dos principais requisitos exigidos em exames para faixas coloridas (GUBs) e de Dans, sendo um dos elementos fundamentais na formação técnica dos atletas.

A presença de mestres coreanos no Acre

Segundo o historiador Enilson Amorim — apaixonado pesquisador do taekwondo acreano e também faixa preta na modalidade — a vinda de mestres coreanos ao Acre não é recente. O primeiro a visitar o estado, segundo Amorim, foi o grão-mestre Yong Mim Kim, em duas ocasiões. A primeira visita ocorreu em 1995, e a segunda, em 1996, quando ele realizou exames de faixa com atletas locais e promoveu seminários, cursos de Nunchaku e graduou faixa preta o então coronel da Polícia Militar, Daniel Jordão de Melo.

Naquela época, Kim era presidente da Confederação Brasileira de Taekwondo (CBTKD) e veio ao Acre a convite do mestre José Carlos Gomes Guimarães (Mestre Juca), que presidia a Federação Acreana de Taekwondo (FAT).

Em 1997, o mestre Shin Hwa Lee também esteve no Acre, após passar por Rondônia. Ele visitou a academia do mestre Juca, em Rio Branco, e integrou a banca avaliadora dos exames de faixa promovidos pela federação, então presidida pelo saudoso Mestre Juca.

Já em 2000, nosso estado recebeu o mestre Yeo Jin Kim, cuja presença mobilizou diversas federações taekwondistas da época. Seu principal objetivo era divulgar a Liga Nacional de Taekwondo, então em ascensão no Brasil e buscando consolidar-se no Acre. Na ocasião, o mestre graduou cerca de oito faixas pretas no estado.

Sobre o Kukkiwon

O Kukkiwon é a sede mundial do taekwondo. Conhecida como World Taekwondo Federation, é a instituição responsável por difundir a modalidade globalmente. Situada em Seul, capital da Coreia do Sul, o Kukkiwon também é responsável pela padronização técnica do taekwondo e pela certificação de Dans de mestres. Assim, atua como a gestora mundial deste esporte olímpico, hoje amplamente popular e difundido.