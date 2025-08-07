Ataque de organização criminosa deixa um morto e um ferido em Rio Branco

Ronaildo dos Santos Nunes, de 39 anos, foi morto, e Fagner Braga de Lima, de 27, ficou gravemente ferido com um tiro na cabeça na noite desta quinta-feira (7), após um ataque atribuído a uma organização criminosa. Os crimes ocorreram em dois endereços diferentes: um em uma distribuidora no Conjunto Universitário e outro na Rua Padre Paulino, no Conjunto Rui Lino, em Rio Branco.

Segundo testemunhas, Ronaildo estava em sua residência, localizada nos fundos de uma distribuidora, quando três criminosos chegaram em duas motocicletas. Eles escondiam armas de fogo dentro dos capacetes e, ao se aproximarem da casa, sacaram as armas e efetuaram pelo menos cinco disparos, atingindo o tórax e o abdômen da vítima. Após a ação, o trio fugiu em alta velocidade. Informações preliminares apontam que um veículo de cor escura também dava apoio à execução.

Amigos colocaram Ronaildo em um carro de vizinhos e o levaram ao pronto-socorro de Rio Branco. Ele deu entrada em estado gravíssimo e morreu minutos depois, ainda no setor de trauma da unidade.

O segundo ataque, atribuído aos mesmos criminosos, ocorreu na Rua Padre Paulino, no Conjunto Rui Lino. O trio, ainda em duas motos, emparelhou com um veículo modelo Saveiro, de cor preta, e efetuou um disparo na cabeça de Fagner. Mesmo ferido, ele conseguiu seguir até uma rotatória, colidiu contra uma placa de sinalização e parou cerca de 100 metros depois. Ao tentar pedir socorro, abriu a porta do carro e caiu na via pública. Após o crime, os agressores fugiram novamente.

Moradores que ouviram os tiros correram para ajudar a vítima e acionaram a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma ambulância de suporte básico realizou os primeiros atendimentos, seguida por uma de suporte avançado, que estabilizou a vítima e a encaminhou ao pronto-socorro de Rio Branco. Fagner segue internado em estado gravíssimo.

A Polícia Militar isolou a área onde estava o veículo Saveiro para o trabalho da perícia. Após os procedimentos, o carro foi liberado.

Policiais do 1º Batalhão realizaram buscas na região, mas os autores do crime ainda não foram localizados. O caso será investigado inicialmente pela Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Polícia Civil e, posteriormente, repassado à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).