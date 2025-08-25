25/08/2025
Até quando o frio vai durar no Acre? Veja a previsão completa para os próximos dias

Essa é a nona onda de frio polar a atingir o estado em 2025

A frente fria que chegou ao Acre no último domingo (24) promete manter as noites geladas em Rio Branco e municípios vizinhos até a próxima quinta-feira (28). De acordo com informações do pesquisador Davi Friale, as temperaturas mais baixas deverão ser registradas principalmente após ás 23h, prolongando o clima frio durante toda a madrugada.

Além do frio, os próximos dias serão marcados pela baixa umidade relativa do ar/ Foto: ContilNet

Essa é a nona onda de frio polar a atingir o estado em 2025. Segundo o pesquisador, no amanhecer dos próximos dias, os termômetros marcarão temperaturas abaixo da média.

Os municípios do leste e do sul do Acre, como Rio Branco, Brasileia e Assis Brasil, devem sentir com mais força o resfriamento, com mínimas bem acentuadas. Já em Cruzeiro do Sul, Tarauacá e cidades do centro e oeste, as temperaturas ficarão entre 16ºC e 19ºC. Na vizinha Boca do Acre (AM), os termômetros devem registrar variações entre 15ºC e 18ºC.

Além do frio, os próximos dias serão marcados pela baixa umidade relativa do ar. A partir desta segunda-feira (25), os percentuais poderão variar entre 12% e 20% durante a tarde, situação que coloca a população em estado de alerta para riscos à saúde. Em alguns pontos, não está descartada a possibilidade de índices ainda menores, abaixo de 12%, o que caracteriza emergência.

