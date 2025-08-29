Atletas do Acre denunciam golpe em agência de viagens e lançam vaquinha para conseguir competir no RN

Um grupo de atletas universitários do Acre afirma ter sido vítima de um golpe aplicado por uma agência de viagens. De acordo com Carlos Henrique Alves, integrante da equipe de cheerleading, sete dos 12 membros do grupo pagaram pela emissão das passagens aéreas, mas os bilhetes não foram lançados pela empresa nem houve devolução do dinheiro. Outros estudantes também relataram prejuízo semelhante, totalizando entre 40 e 50 atletas lesados.

“Esse dinheiro era para pagar nossa viagem para Natal, no Rio Grande do Norte, para participar da fase nacional dos Jogos Universitários. Não foi só o nosso grupo que levou golpe, mas vários outros alunos. Muitos usaram crédito e empréstimos para conseguir pagar”, disse Carlos. Segundo ele, a universidade ofereceu R$2 mil em apoio, mas o valor não cobria o preço integral das passagens. “A gente tentou economizar e acabou sendo lesado”, relatou.

Para viabilizar a ida à competição, o grupo de cheerleading lançou uma vaquinha online com meta de R$7 mil, R$1 mil por atleta. Carlos ressaltou ainda a importância da participação: “O cheerleading, ainda recente no cenário esportivo universitário do Acre, tem conquistado cada vez mais espaço e reconhecimento. Essas competições nacionais são fundamentais para dar visibilidade ao nosso esforço, elevar o nível técnico da equipe e projetar o esporte em âmbito universitário nacional. A gente está levando a bandeira da nossa região para um palco nacional, e isso reforça o orgulho e a responsabilidade do grupo”.

“O torneio é fundamental para a permanência e expansão do cheerleading no Brasil. Desde que começamos, temos nos dedicado à construção de uma identidade própria e à consolidação da modalidade dentro e fora do Estado”, completou o atleta.