Aurora: tia de bebê que sofreu queimaduras em maternidade mostra antes e depois da recuperação

A história da pequena Aurora Maria ganhou um novo capítulo nesta quarta-feira (6). A tia da bebê, Fátima Mesquita, fisioterapeuta, publicou registros do antes e depois de sua recuperação. A bebê sofreu queimaduras graves nas pernas e pés durante um banho na maternidade de Cruzeiro do Sul (AC), poucos dias após nascer, em junho deste ano.

Nos stories do Instagram, Fátima compartilhou imagen do momento mais delicado vivido pela família e do avanço surpreendente da bebê, que ficou internada por mais de um mês no Hospital João XXIII, em Belo Horizonte (MG). Aurora teve alta médica no último dia 31 de julho e retornou ao Acre nesta quarta, onde seguirá sob cuidados médicos e com retorno previsto entre dois a seis meses.

VEJA AQUI: Bebê Aurora retorna para Cruzeiro do Sul após mais de um mês internada em Belo Horizonte

“Confesso que, ao olhar tudo em volta, a dor, a indignação, é muito difícil para nós, como família, ver e não sentir revolta. Mas, acima de tudo, somos gratos a Deus por sua vida. Aurora está viva, é forte, é luz. E isso é o mais importante”, escreveu a tia.

Na época, chegou-se a suspeitar de uma doença genética rara, a Epidermólise Bolhosa, mas o resultado da biópsia, entregue com atraso, descartou a condição. A causa das lesões, segundo os familiares, foi o banho mal conduzido na unidade de saúde.

Fátima também usou a publicação para fazer um apelo por justiça: “Como tia, carrego no coração o compromisso de que os responsáveis não ficarão impunes. Que os pais tenham força para seguir até que a justiça seja feita. Aurora merece”, concluiu.