Aurora: tia de bebê que sofreu queimaduras em maternidade mostra antes e depois da recuperação

Aurora chegou ao Acre nesta quarta-feira

A história da pequena Aurora Maria ganhou um novo capítulo nesta quarta-feira (6). A tia da bebê, Fátima Mesquita, fisioterapeuta, publicou registros do antes e depois de sua recuperação. A bebê sofreu queimaduras graves nas pernas e pés durante um banho na maternidade de Cruzeiro do Sul (AC), poucos dias após nascer, em junho deste ano.

Aurora teve alta médica no último dia 31 de julho e retornou ao Acre nesta quarta/ Foto: Reprodução

Nos stories do Instagram, Fátima compartilhou imagen do momento mais delicado vivido pela família e do avanço surpreendente da bebê, que ficou internada por mais de um mês no Hospital João XXIII, em Belo Horizonte (MG). Aurora teve alta médica no último dia 31 de julho e retornou ao Acre nesta quarta, onde seguirá sob cuidados médicos e com retorno previsto entre dois a seis meses.

VEJA AQUI: Bebê Aurora retorna para Cruzeiro do Sul após mais de um mês internada em Belo Horizonte

“Confesso que, ao olhar tudo em volta, a dor, a indignação, é muito difícil para nós, como família, ver e não sentir revolta. Mas, acima de tudo, somos gratos a Deus por sua vida. Aurora está viva, é forte, é luz. E isso é o mais importante”, escreveu a tia.

Evolução no quadro de Aurora Maria/ Foto: Reprodução

Na época, chegou-se a suspeitar de uma doença genética rara, a Epidermólise Bolhosa, mas o resultado da biópsia, entregue com atraso, descartou a condição. A causa das lesões, segundo os familiares, foi o banho mal conduzido na unidade de saúde.

Fátima também usou a publicação para fazer um apelo por justiça: “Como tia, carrego no coração o compromisso de que os responsáveis não ficarão impunes. Que os pais tenham força para seguir até que a justiça seja feita. Aurora merece”, concluiu.

