15/08/2025
Base de Bocalom precisa abrir o olho se não quiser ser atropelada pela oposição a cada crise

Como de costume, o assunto chegou à Câmara Municipal e deu munição para que a oposição ao prefeito Tião Bocalom deitasse e rolasse em meio ao caos instaurado

A mais recente crise na Prefeitura de Rio Branco veio à tona nesta semana, com uma série de denúncias de suposto assédio cometidas pelo superintendente do RBTrans, Clendes Villas Boas. Como de costume, o assunto chegou à Câmara Municipal e deu munição para que a oposição ao prefeito Tião Bocalom deitasse e rolasse em meio ao caos instaurado.

Assunto chegou à Câmara de Rio Branco nesta semana/Foto: Reprodução

Os vereadores oposicionistas convocaram as supostas vítimas para apresentarem publicamente suas denúncias e encaminharam o caso ao Ministério Público do Estado, que deve abrir investigação nos próximos dias.

O episódio deixou uma constatação cristalina: a base do prefeito na Câmara não está preparada para enfrentar uma crise dessa proporção. Faltou estratégia e sobrou improviso. Ao invés de apresentar uma defesa coesa da gestão, alguns parlamentares ajudaram a piorar o cenário. Teve vereador que preferiu desacreditar as vítimas em vez de assumir que a prefeitura colaboraria com as apurações.

Se os vereadores aliados não abrirem os olhos, serão atropelados toda vez que um problema desse porte surgir. Ou acham que manter cargos na prefeitura é suficiente para segurar a onda?

Atenção, prefeito!

E não é só a base que precisa acordar — o próprio prefeito Tião Bocalom deveria estar mais atento. Está claro que ele precisa reunir seus aliados e mudar o tom da relação com os parlamentares. Ou eles se conscientizam, ou o caminho será outro.

A começar pelo seu líder na Casa, o vereador Márcio Mustafa, que até agora não mostrou a que veio e não contribuiu em nada para limpar a imagem da gestão no meio dessa tempestade.

Oficial

Tudo indica que a vice-governadora Mailza Assis foi oficialmente escolhida como candidata ao governo do Acre em 2026 pela federação União Progressista. A informação teria sido confirmada pelo senador Ciro Nogueira, presidente nacional do Progressistas.

Sempre foi o mais óbvio

Na verdade, essa escolha de Mailza Assis já era mais do que esperada. Com a formação da federação entre União Brasil e Progressistas, as executivas nacionais dos dois partidos definiram que o comando nos estados ficaria com a sigla que estivesse no poder. No caso do Acre, o Progressistas é quem manda: tem o governador Gladson Cameli e 14 prefeituras sob seu guarda-chuva. Ou seja, era natural que a candidata ao governo saísse do partido — e, nesse cenário, o nome de Mailza sempre foi o mais óbvio.

Alan no jogo!

Vale lembrar que o senador Alan Rick já está em conversas com outras siglas e deve ser um dos nomes mais disputados por uma lista de partidos. Afinal, qual é o grupo que não quer ter um candidato com expressão política grandiosa como a de Alan?

Estreitando laços

Após a visita do presidente Lula ao Acre, o governador Gladson Cameli se reuniu com a ministra da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, para estreitar a relação entre o governo estadual e o Palácio do Planalto. O gesto não é apenas simbólico — Gladson sabe que o Acre está entre os estados que mais dependem de repasses da União para manter as contas em dia e viabilizar obras. Aproximar-se de Brasília, nesse contexto, é questão de sobrevivência política e administrativa.

Destaque da semana!

Festival do Açaí começa com cara nova na gestão de Feijó

Começou nesta semana o tradicional Festival do Açaí de Feijó, uma das festas mais importantes do calendário cultural do Acre. Mas, desta vez, a celebração chega com um sabor diferente — e não estamos falando apenas do açaí.

As mudanças na programação e na estrutura do evento refletem diretamente a renovação que a prefeitura vem passando desde a posse do prefeito Railson Ferreira, em seu primeiro ano de mandato. Railson tem mostrado que não quer apenas repetir fórmulas antigas. Há uma clara intenção de modernizar a festa, atrair mais público e valorizar ainda mais a cultura local.

De melhorias na organização a novas atrações, o Festival do Açaí começa a ganhar uma identidade renovada, com potencial para crescer e se consolidar ainda mais como vitrine turística e cultural. O prefeito aposta que, com planejamento e investimento, a festa pode gerar mais renda para o município e fortalecer o orgulho da população feijoense.

O açaí segue sendo o protagonista, mas agora, com ares de novidade, promete deixar um gostinho ainda mais especial para quem participa.

